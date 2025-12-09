Sem Vik Läkare palliativt team i Dalarna
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Du kommer att vara en nyckelperson i vårdteamet för patienter med komplexa vårdbehov, ofta kopplade till cancer eller andra allvarliga sjukdomar. Verksamheten kan lova dig en intressant, lärorik och utvecklande arbetsvardag. Här får du möjlighet att arbeta i några hemsjukvårdsteam, en tjänst som ger variation och utveckling i din yrkesroll.
Ditt uppdrag:
Som läkare inom den specialiserade palliativa vården blir du en viktig del av vårt team och ansvarar för att ge patienter med komplexa vårdbehov den bästa möjliga livskvaliteten
Du kommer att: Ansvara för patientvård i nära samarbete med sjuksköterskor i teamet och samverka med andra vårdaktörer
Möjlighet finns att delta palliativa ronder och bidra till utbildning av kollegor och vårdpersonal.
Självständigt ansvar för medicinska bedömningar och patientvård
Täta kontakter och nära samarbete med sjuksköterskor och andra vårdaktörer
Helhetssyn och kontinuitet i patientens vårdplanering
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad läkare med svenska på minst C-nivå
Specialist inom allmänmedicin, kirurgi, onkologi, geriatrik/medicin eller annan relevant basspecialitet
B-körkort
Förmåga att arbeta självständigt
Empatisk, flexibel och god lagspelare
Meriterande:
Specialisering inom palliativ medicin
Tidigare erfarenhet av palliativ vård
