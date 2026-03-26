Sem vik Läkarassistent, Underläkare eller Legitimerad läkare, VC Mora
2026-03-26
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Att arbeta hos oss innebär mer än ett sommarvikariat. I Mora får du möjligheten att kombinera en lärorik arbetsmiljö med en miljö som verkligen bjuder in till återhämtning och upplevelser. Här möts du av natur i toppklass - sjöar, dalaskogar och fjäll nära till hands, en levande sommarstad och närhet till både stillhet och äventyr.
Vårdcentral Mora är Dalarnas största och Moras enda vårdcentral. Vi arbetar i moderna nya lokaler i anslutning till Mora lasarett och har ca 21?600 listade patienter samt över 100 medarbetare i olika professioner. Vi är stolta över att sedan många år vara helt oberoende av hyrläkare, vilket ger stabilitet och en trygg arbetsmiljö. Hos oss arbetar 18 specialister i allmänmedicin, 4 ST-läkare och 3 AT-läkare.
Det betyder att Du aldrig kommer att vara ensam och vi kan erbjuda dig en lärorik tid med nära handledning och gott kollegialt stöd. Vi är även måna om att du ska känna dig som en del av vårt team och att det skall kännas givande och roligt att gå till jobbet.
Som läkare hos oss arbetar du både med planerad och akut primärvård. Arbetsuppgifter innefattar mottagningsarbete, dagjour och handläggning av patienter i alla åldrar.
Legitimerad läkare
alternativt är att du som läkarstuderande genomfört termin 10
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete i primärvård
Vi söker dig som är lyhörd, professionell och trivs med teamarbete.
Du är varmt välkommen med din ansökan!Så ansöker du
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:303".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180)
Region Dalarna Kontakt
Läkarchef
Damien René Dugne 0250-493788
9819940