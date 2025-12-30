Sem vik Läkarassistent till Ludvika vårdcentral
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vårdcentral Ludvika har drygt 15 000 listade patienter och är en av två regiondrivna vårdcentraler i Ludvika kommun. På vårdcentralen arbetar specialister i allmänmedicin, ST-läkare, AT-läkare, underläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, samtalsterapeuter, psykolog, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, rehab-koordinator, vårdsamordnare och läkarsekreterare.
Vårdcentralen är belägen på Ludvika lasarett med närhet till röntgen och lab, närmaste akutmottagning finns i Falun. På lasarettet finns också en Närakut som är öppen dygnet runt.
Sem vik Läkarassistent till Ludvika vårdcentralPubliceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att ha egen mottagning, under handledning, med inbokade patienter på vår bedömningsmottagning. Du kommer träffa patienter i alla åldrar med åkommor som behöver bedömas samma dag eller inom närmaste dagarna. Vanliga åkommor som bedöms är t.ex. infektioner, örvärk, halsont, hudförändringar, utslag, hosta, andningsbesvär, misstänkta frakturer, sårskador, ögonbesvär, lättare buksmärtor och allergi. Du kommer att handlägga och bedöma patienter med handledning av erfaren sjuksköterska och med stöd av annan läkare på plats.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
studerar till läkare och har gått ut minst termin 9, alternativt
studerar till läkare och har gått ut tidigare terminer men har erfarenhet av att arbeta i primärvården
behärskar det svenska språket i tal och skrift (C1-nivå).
har kunskaper i journalsystemet Cosmic.
Du har god kommunikativ förmåga och kan samarbeta med andra. Du har god empatisk förmåga, ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande. Vi söker dig som är intresserad av att utveckla din förmåga att ta hand om patienter på ett professionellt och patientsäkert sätt med rätt använd kompetens. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.
Platserna har varit mycket uppskattade tidigare år, så skynda dig att söka!Så ansöker du
Intervjuer och tillsättning sker löpande. Vi räknar med att semesterrekryteringen är klar vecka 18. Det innebär att du som är aktuell för anställning kommer att kontaktas innan dess. Läs gärna mer här: Sommarjobb - Region Dalarna.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Fackliga kontaktuppgifter
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Kontakt
Rekryterande chef
Victoria Jonsson 0240-495901
