Sem vik juni - augusti Sjuksköterska, Vårduiden 1177
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Borlänge Visa alla sjuksköterskejobb i Borlänge
2026-02-12
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
1177 Vårdguiden på telefon i Dalarna finns organiserat under division primärvård. Under första tiden hos oss får du en gedigen introduktion i vårat arbetssätt oavsett tidigare erfarenhet. Vi ahr samtalshandledare och utbildare i verskamheten.
Sem vik juni - augusti Sjuksköterska, Vårduiden 1177Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Vi vill alla ha semester i sommar. Är du den som vill hjälpa oss under dessa månader?
Vill du under en tid utvecklas i ett arbete där du gör skillnad? Vi söker nu en telefonsjuksköterska till 1177 Vårdguiden på telefon i Dalarna som vill arbeta både dag- och kvällstid. Anställningen innebär ett vikariat under sommaren juni, juli och augusti.
Att vara telefonsjuksköterska på 1177 Vårdguiden på telefon är ett givande och utmanande arbete som spänner över ett brett kunskapsfält. Som telefonsjuksköterska på 1177 Vårdguiden på telefon bedömer du den vårdsökandes vårdbehov genom ett kvalificerat rådgivningsstöd och en särskilt utarbetad samtalsmetodik. Utifrån din bedömning ger du råd, stöd och undervisning, hänvisar till lämplig vårdnivå, bistår med hälso- och sjukvårdsinformation samt samordnar hälso- och sjukvårdsresurser. Efter introduktion och när du känner dig trygg i ditt arbete så får du möjlighet till att kunna arbeta hemifrån. Vi har även en chattfunktion i 1177 Direkt delar av dagen.
Som medarbetare hos oss är du en viktig del av en genomgripande samhällsförändring som vill erbjuda invånarna alternativ till fysiska vårdbesök. Vi jobbar i samverkan i vår egen Region Dalarna och nationellt för att utveckla en modern första linjens vård. Det innebär för dig att du får möjlighet att vara med och påverka. Vårt huvudkontor finns på Borlänge sjukhus och det är där du kommer att arbeta.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Några års arbetslivserfarenhet av hälso- och sjukvård
Behärskar det svenska språket i tal och i skrift
Datorvana (eftersom det är vårt främsta arbetsredskap)
Meriterande:
FlerspråkskunskapDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint intresse för professionell sjukvårdsrådgivning till våra invånare och som nu vill prova på rollen som telefonsjuksköterska. Du är noggrann, kommunikativ och serviceinriktad i ditt arbetssätt med god samarbetsförmåga samt att du har intresse för utvecklingsfrågor.Så ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:160". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Margareta Ohlén Jobbnummer
9737952