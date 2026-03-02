SEM / Google Ads Specialist

Våning 18 AB / Marknadsföringsjobb / Halmstad
I rollen ansvarar du för att planera, skapa, optimera och följa upp kampanjer i Google Ads. Du jobbar med allt från sökannonser till Performance Max och Display, med tydligt fokus på affärsnytta. Du samarbetar nära Account Managers och andra specialister för att säkerställa att annonseringen är integrerad i kundens övergripande digitala strategi.

Dina arbetsuppgifter
Planera och sätta upp kampanjer i Google Ads
Optimera budstrategier, målgrupper och annonstexter
Genomföra sökordsanalys och strukturera konton smart
Analysera resultat och ta fram rapporter
Samarbeta med SEO, Paid Social och webbutveckling

Vi söker dig som
Erfarenhet av att arbeta i Google Ads
Trivs med siffror, analys och att testa dig fram
Grundläggande förståelse för SEO och digitala kundresor
Strukturerad, nyfiken och gillar att dela insikter
Uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift

Meriterande
Google Ads-certifiering
Erfarenhet av Google Analytics 4
Kunskap om Performance Max och Shopping-kampanjer
Erfarenhet av budoptimering och automatisering

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Google Ads Specialist Halmstad".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Våning 18 AB (org.nr 559070-9522)
Slottsmöllan 13 E (visa karta)
302 47  HALMSTAD

Jobbnummer
