Selektivitets och kontrollanläggningsingenjör
Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största energibolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du en del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Om rollen som Selektivitetsingenjör
I rollen som selektivitetsingenjör arbetar du i Ellevios lokala- och regionala nät från Falkenberg i söder till Hudiksvall i norr samt Stockholm.
Skydd- och kontrollutrustning blir alltmer komplexa och sammankopplade i framtidens elnät vilket ställer allt högre krav samt bidrar till flera spännande utmaningar. Som selektivitetsingenjör på Ellevio kommer du bland annat att arbeta med:
• Utformning av skydd- och kontrollsystem för lokalnät och regionnät 10-130 kV
• Framtagning av selektivplaner och reläskyddsinställningar 10-130 kV
• FAT/SAT av skydd- och kontrollsystem
• Felbortkopplingsfilosofier och tekniska instruktioner
• Störningsutredningar och analyser avseende skyddsfunktionalitet
Du samverkar med flera kollegor i olika avdelningar inom Ellevio såsom projektledare, nätplanerare, stationsingenjörer, driftplanerare, liksom med konsulter, entreprenörer och andra externa intressenter. Tillsammans med ditt team blir du i denna roll en viktig nyckelspelare för att säkerställa en snabb, säker och selektiv felbortkoppling i vårt elnät.
Om dig
För att du ska passa och trivas i rollen som selektivitetsingenjör bör du ha en universitets- eller högskoleutbildning i grunden och då inom elkraft, energisystem eller motsvarande. Om du saknar utbildning inom relevant område behöver du ha införskaffat dig motsvarande kompetens från tidigare arbetslivserfarenhet.
Dina kunskaper inom elnät och dess ingående komponenter för lokalnät och regionnät är goda. Dessutom har du flera års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter som i rollen Selektivitetsingenjör här på Ellevio.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av konfigurering och provning av reläskyddssystem, selektivplaner för maskade elnät samt elkvalitetsanalyser. Även erfarenhet av nätverkslösningar typ IEC 61850, programmering i Python och beräkningar i PSS®E eller SINCAL är meriterande.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi ser det som viktigt att du är en analytisk person med ett noggrant och systematiskt arbetssätt. Du känner dig trygg i dig själv och i din kompetens och har därför förmåga att driva processer framåt och göra egna avväganden och prioriteringar i ditt arbete. Du arbetar som bäst när du har många kontaktytor samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt med stor frihet. Du är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift. Rollen innefattar resor till stationer och kunder, därför krävs B-körkort för tjänsten.
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi 2025 blivit utnämnda till Karriärföretag för femte året i rad!
Vi arbetar ständigt för ett hållbart och utvecklande arbetsklimat där jämställdhet, mångfald och inkludering är en självklarhet. Till exempel finns ELLE-nätet, Ellevios interna kvinnliga nätverk, och vi utbildar alla anställda i kollektiv intelligens för att skapa förutsättningar för ökad samverkan och trivsel.
Vi erbjuder dessutom flexibel arbetstid och, i dialog med din närmsta chef, möjlighet att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Om du vill ta reda på mer:
• Vem gör vad när Ellevio elektrifierar Sverige?
• Möt några av dina blivande kollegor
• Läs mer om vårt erbjudande till anställda
• Läs mer om vår rekryteringsprocess
Bra för dig att veta
Vi vill tillsätta våra tjänster så snart vi hittar en bra match och därför rekommenderar vi dig att inte vänta med att skicka in din ansökan. Under semestertider kan återkopplingen dröja något mer än vanligt och vi uppskattar din förståelse för detta. Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt - skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 15/9.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Mirja Saarväli på mirja.saarvali@ellevio.se
eller på tel. +46-73 202 69 50 eller vår rekryterare Peter Priklonsky på peter.priklonsky@ellevio.se
eller på tel. +46 73-302 94 17.
Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Kontakta vår rekryterare om du vill ha mer information om våra bakgrundskontroller.
Om den aktuella tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass genomför vi, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585,) en säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning. Om du söker en tjänst hos oss som kan komma att krigsplaceras får du information om det i samband med din anställning. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ellevio AB
(org.nr 556037-7326), https://www.ellevio.se Arbetsplats
Ellevio Jobbnummer
