Sektorchef Samhällsutveckling till Leksands kommun
2026-02-26
Om kommunen
Vill du vara med och forma framtidens Leksand och ta ett strategiskt ansvar för kommunens långsiktiga samhällsutveckling?
Nu söker vi en sektorchef som vill leda och utveckla sektorn och bidra till en hållbar utveckling för hela kommunen.
Leksands kommun är en utvecklingsinriktad kommun med höga ambitioner för framtidens samhällsbyggande. Här kombineras stark lokal identitet med framåtanda, samverkan och nytänkande. Då vår nuvarande sektorchef går i pension söker vi nu hans efterträdare.
Sektorn Samhällsutveckling är en av fyra sektorer i Leksands kommun och har en central roll i kommunens långsiktiga utveckling. Sektorn ansvarar för fritid och näringsliv, kultur och bibliotek, tillsyn och tillstånd, plan- och geodata, strategisk planering av mark och trafik samt fastighet och exploatering. Idag har sektorn cirka 110 medarbetare varav 6 enhetschefer.
"Som sektorchef hos oss får du möjlighet att forma kommunens framtida samhällsutveckling tillsammans med engagerade medarbetare och kommunledning. Vi erbjuder dig en stark grund att stå på och vi söker dig som vill leda framåt med mod, tydlighet och en stark drivkraft för utveckling och digitalisering."
Caroline Smitmanis Smids Kommundirektör Leksands kommun
Kommunen erbjuder
Leksands kommun är platsen för dig som vill leda med ansvar, påverkan och framtidsfokus. Tillsammans med engagerade kollegor och en aktiv kommunledning driver du utveckling som stärker kommunens attraktivitet, hållbarhet och framtida tillväxt - både idag och för kommande generationer.
För oss är det viktigt att våra medarbetare har balans mellan arbete och privatliv, känner trygghet i sin anställning och upplever livskvalitet genom att arbeta i Leksands kommun. När vi lyckas med det skapar vi också goda förutsättningar att lyckas med vårt gemensamma uppdrag. Vårt arbetssätt präglas av tre grundprinciper:
• Vi gör det vi ska - tar gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använder resurser klokt och har fokus på dem vi är till för.
• Vi gör det bra - vi är stolta över våra resultat och utvecklar verksamheten tillsammans.
• Vi gör det tillsammans - genom dialog, samarbete och tillit skapar vi lösningar med omtanke.
Som sektorchef har du ett övergripande ansvar för att skapa struktur, riktning och långsiktiga förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling i Leksands kommun. Ditt ansvar är att strategiskt leda, styra och utveckla sektorns samlade verksamhet samt bidra till kommunens samlade utveckling. Du leder sektorns chefer och närmaste medarbetare, har fullt budget- och resultatansvar och säkerställer att verksamheten bedrivs och utvecklas i enlighet med politiska mål och beslut. Du ingår i kommundirektörens ledningsgrupp, arbetar nära politisk ledning och har en nära dialog med de två ansvariga utskottens ordförande.
I uppdraget ingår att utveckla styrning och prioritering, säkerställa kvalitet i beredning och beslutsprocesser, leda större projekt och investeringar, stärka samverkan med bolag och andra sektorer samt att säkerställa digitalisering och effektivisering. Du skapar ett tryggt, inkluderande och öppet klimat som präglas av engagemang och delaktighet och bygger därigenom en hållbar organisation med god arbetsmiljö, samverkan och minskad sårbarhet. Vidare är du en god företrädare för kommunen och har en förmåga att skapa tillit, förtroende och goda relationer såväl internt som externt.Profil
Vi söker en engagerad och handlingskraftig ledare som har dokumenterad erfarenhet av att leda chefer i en politiskt styrd organisation. Du har relevant högskoleutbildning, mycket god kunskap om offentlig förvaltning och kommunal beslutsprocess samt erfarenhet av strategiskt ledningsarbete med budget- och resultatansvar. Erfarenhet av projekt- och portföljstyrning, samverkan i komplexa organisatoriska miljöer samt att driva digitalisering är meriterande. Tjänsten innebär resor främst inom kommunen och Dalarna vilket ställer krav på B-körkort.
Du är van att arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete och har förmåga att kombinera långsiktigt strategiskt perspektiv med struktur, prioritering och tydlig uppföljning. Vi värdesätter ett kommunikativt och inkluderande ledarskap, god ekonomisk medvetenhet samt mod och omdöme att fatta beslut även i osäkra och föränderliga sammanhang.
Du är trygg i ditt ledarskap och har förmåga att skapa stabilitet och framdrift i en politiskt styrd organisation med högt tempo och komplexa sammanhang. Du bygger en kultur präglad av delaktighet och ansvar och leder med tillit och tydliga ramar.
Ledarskapet i Leksands kommun
Leksands kommun värdesätter ledarskap högt och har därför definierat tre chefskompetenser som vi ser som avgörande för att lyckas i rollen som chef hos oss. Dessa chefskompetenser är framtagna specifikt för våra ledare och utgör grunden för ett närvarande och utvecklande ledarskap i Leksands kommun.
• Målinriktad - du tar ansvar för helheten, sätter tydlig riktning och leder mot resultat.
• Samarbetsinriktad - du bygger tillit, skapar engagemang och stärker verksamheten genom dialog och goda relationer.
• Modig - du fattar beslut även i komplexa situationer och skapar trygghet genom tydlighet och konsekvens.Så ansöker du
Vill du ta ett strategiskt ansvar och forma Leksands framtida samhällsutveckling? Varmt välkommen med din ansökan via www.clockworkpeople.se.
Sista ansökningsdag är 2026-03-22.
I denna rekrytering samarbetar Leksands kommun med Clockwork Rekrytering. Vid frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria Södergren: 0733-51 27 69 eller maria.sodergren@clwork.se
.
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt. Ersättning
