Sektorchef omsorg - Kävlinge Kommun - Administratörsjobb i Kävlinge

Kävlinge Kommun / Administratörsjobb / Kävlinge2021-04-07Vi bryr oss!Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?Sektorchef omsorg rapporterar till Kommundirektören och ingår i dennes ledningsgrupp.Totalt arbetar ca 670 personer i sektorn varav en biträdande sektorchef, 16 enhetschefer samt stödfunktioner inom strategiska utvecklingsområden, digitalisering, HR, ekonomi samt medicinskt ansvarig sjuksköterska. Förutom traditionella enheter inom omsorgsområdet finns även en enhet för måltidsservice under sektorchefen.Ansvarsområdet omfattar äldreomsorg, hemsjukvård, handikappomsorg och måltidsservice. Målet för de anställda inom sektor omsorg är att stärka människor så att de får möjlighet att klara sig själva. Delstrategin "Morgondagens omsorg" ingår i den kommunövergripande utvecklingsstrategin med målet att bli Skånes bästa boendekommun.Den befintliga organisationen behöver utvecklas och förtydligas. Ledarskapet ska stärkas, och kontinuitet, uppföljning samt styrning blir viktiga delar i arbetet framåt. Kraven på medborgar- och brukarfokus kommer att öka och invanda strukturer samt traditionella kommunikationsmönster behöver utmanas i takt med att såväl arbetssätt som teknik revideras och förändras. För rollen innebär detta stora möjligheter att påverka och utveckla. Uppdraget kräver ett ledarskap som är tydligt och inkluderande med en öppenhet för influenser och nya möjligheter/ arbetssätt.Vi välkomnar sökande med relevant högskoleutbildning och flerårig chefserfarenhet inom motsvarande område, på högre strategisk ledningsnivå i en kommunal kontext. Du har erfarenhet av att leda och utveckla andra chefer och att driva utvecklings- och förändringsarbete. Krav för rollen är tidigare erfarenhet av budgetansvar för motsvarande storlek av verksamhet, liksom erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Din bakgrund och erfarenhet finns inom relevant område såsom vård/omsorg, hälso/sjukvård eller socialtjänst och du har god kännedom om aktuella lagrum.Du motiveras av att leda en stor verksamhet i utveckling och att därigenom bidra till att profilera Kävlinge som en attraktiv arbetsgivare i linjen med den fastlagda visionen. Vi söker dig som drivs av strategiskt, framåtriktat och kommunövergripande arbete och av att arbeta i ett gränssnitt med många olika aktörer. Du har ett intresse för utveckling, innovation, välfärdsteknologi och samhällsfrågor i det större perspektivet, samt ett genuint intresse för omvärldsfrågor kopplade till de aktuella målgrupperna och andra människor som berörs.Vi söker en engagerad och stabil ledare som har förmåga att se helhet och kan fatta beslut utifrån analyser och förnuftiga resonemang. Ditt arbetssätt präglas av struktur, konsekvens och målinriktat arbete. Genom ditt sätt att leda skapar du entusiasm och en god arbetsmiljö.Vi erbjuder en intressant chefsroll i en av Skånes trevligaste tillväxtkommuner och söker dig som vill bidra till att Kävlinge kommun lever upp till visionen "Skånes bästa boendekommun" även då det gäller de mest utsatta medborgarna.Välkommen med din intresseanmälan!För en inledande konfidentiell kontakt samt ytterligare information är du välkommen att kontakta Anne Barbosa vid People Impact som hjälper oss i denna rekrytering. Telefon 040-35 48 88Din ansökan vill ha senast den 19 april. Du ansöker via https://tjanster.peopleimpact.se/jobs/1129205-sektorchef-omsorg-kavlinge-kommun. Kävlinge kommun är en framåtriktad kommun med stora ambitioner vad gäller förmåga att vara en attraktiv kommun för såväl invånare som näringsliv. Kommunen har drygt 32 000 invånare. De större orterna är Kävlinge, Löddeköpinge, Furulund, Hofterup och Dösjebro. Kommunen har drygt 2 000 anställda och en budget på cirka 1,8 miljarder. Samtliga chefer har ett ansvar i att leda utifrån den gemensamma värdegrunden Öppenhet Engagemang och Utveckling.Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb.Vi arbetar utifrån en strukturerad modell för rekrytering, annonsering och marknadsföring. Av den anledningen undanber vi oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Tillsvidareanställning2021-04-07MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-19Kävlinge kommun5677347