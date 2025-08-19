Sektionsledare till Mikrobiologilaboratoriet
Region Västmanland / Biomedicinjobb / Västerås Visa alla biomedicinjobb i Västerås
2025-08-19
Söker du nya utmaningar där du får arbeta med ledarskap, ta ansvar och vara involverad i bemanningsfrågor samt planering och utveckling av verksamheten? Då är du kanske vår nya sektionsledare på Mikrobiologilaboratoriet. Nyfiken? Varmt välkommen med din ansökan.
Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt

Dina arbetsuppgifter
Som sektionsledare kommer du att ha en viktig roll i Mikrobiologilaboratoriets verksamhet där du arbetar i den dagliga verksamheten men även har en arbetsledande funktion. Du kommer ha ett nära samarbete med enhetschef/processledare och övriga medarbetare på enheten och ha ansvar för verksamhetens operativa frågor.
Arbetsuppgifter som kommer att ingå är schemaläggningar och bemanning av Mikrobiologilaboratoriets verksamhet både ur ett långsiktigt perspektiv och planering vid sjukdomar och annan frånvaro. I tjänsten ingår även att, tillsammans med processledarna, planera upplärning av nya medarbetare samt andra administrativa arbetsuppgifter som att göra beställningar, felanmälningar, föra mötesanteckningar och kunna förbereda underlag inför beslut eller möten. I rollen driver du även, tillsammans med enhetschef/processledare/medarbetare, enhetens förbättringsarbete framåt.
Om arbetsplatsen
På Laboratoriemedicin välkomnas du till en verksamhet som omfattar specialiteterna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin. Vi är ca 200 medarbetare och finns vid de fyra sjukhusen i Västmanland.
Med patienten och våra kunder i fokus levererar vi tjänster till vården i form av provtagning och provsvar, blodkomponenter, funktionsundersökningar samt omhändertagande av avlidna. Laboratoriemedicin arbetar för god och säker vård i rätt tid. Hos oss arbetar yrkeskategorier som biomedicinska analytiker, läkare, cytodiagnostiker, sjuksköterskor, undersköterskor, molekylärbiologer, kemister och laboratorieingenjörer.
Laboratoriemedicin är ackrediterat enligt standarden ISO 15189.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• ett individuellt anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och besöka oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss gärna så ordnar vi det!Kvalifikationer
Vi söker dig som är Leg biomedicinsk analytiker. Vi ser det som meriterande om du har någon form av ledarskapsutbildning och/eller har ledarskapserfarenhet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete på Mikrobiologilaboratoriet och om du har erfarenhet av bemanningsplanering. Tjänsten kräver goda datorkunskaper samt att du behärskar det svenska språket i såväl tal som i skrift. Om du har kunskaper i Excel ser vi det som en fördel.
Du är en trygg, stabil person med god självinsikt. Du samarbetar bra med andra personer och kommunicerar på ett tydligt sätt. För att lyckas i rollen behöver du vara en person som håller en god struktur och är bra på att planera ditt och andras arbete både på daglig basis och ur ett långsiktigt och ett helhetsperspektiv. Du har ett inkluderande, engagerande och tillitsbaserat ledarskap, som främjar en utvecklingsdriven verksamhet. Din förmåga att leda med tillit och engagemang bidrar till att inspirera och motivera andra.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsat förordnande på 4 år med tillsvidareanställning i din grundprofession.
Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 25 augusti.
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
