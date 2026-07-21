Sektionsledare till intensivvård, intermediärvård och postop
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Skövde Visa alla sjuksköterskejobb i Skövde
2026-07-21
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, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Verksamheten
Verksamhetsområde 3 (VO3) är ett av nio verksamhetsområden på Skaraborgs Sjukhus. VO3 består av operationsenheter, dagkirurgi och Postop i Skövde, Falköping samt Lidköping, intensivvård och intermediärvård i Skövde, sterilteknisk enhet i Skövde. Inom verksamheten finns också en läkargrupp med anestesiologer och ST-läkare som arbetar över hela verksamhetsområdet.
IVA, IMA, Postop
Vill du vara med och utveckla framtidens vård inom IVA, IMA och Postop – och bidra till ett nära ledarskap i vardagen?
Skaraborgs Sjukhus söker nu en engagerad och utvecklingsinriktad sektionsledare till IVA/IMA/Postop. I rollen fungerar du som ett nära chefsstöd till enhetschef och har en viktig arbetsledande och samordnande funktion i det dagliga arbetet – utan att ha formellt chefsansvar. Hos oss får du möjlighet att bidra till kvalitet, arbetsmiljö och samarbete över professionsgränser tillsammans med en kompetent arbetsgrupp i toppmoderna lokaler.
Sedan en tid tillbaka har enheten ny ledningsstruktur som en del i ett förändrings- och utvecklingsarbete. Ledningsstrukturen består nu av 2 enhetschefer i samledarskap för enheterna intensivvård, intermediärvård och Postop. Till stöd finns sektionsledare. Omvårdnadspersonalen består av intensivvårdssjuksköterskor, allmänsjuksköterskor och undersköterskor. Det finns vårdadministrativa sekreterare kopplade till de två enhetscheferna och för det medicinska ledningsansvaret finns det utsedda enhetsansvariga läkare. Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Som sektionsledare är du ett nära ledningsstöd till enhetschef och har en viktig roll i den dagliga styrningen av intensivvård, IMA och Postop. Du samordnar och arbetsleder det löpande arbetet, skapar struktur i vardagen och bidrar till att verksamheten når uppsatta mål.
I uppdraget ingår bland annat bemanningsplanering, omfördelning av personal och arbetsuppgifter, stöd till arbetsgruppen samt hantering av intern information. Du medverkar även i introduktion, kompetensutveckling, arbetsplatsträffar och förbättringsarbete inom kvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Du rapporterar till enhetschef, som har kvar det formella ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Kvalifikationer
Vi söker dig med en hälso- och sjukvårdsbakgrund som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har intresse för ledarskap och vill bidra till utvecklingen av intensivvård, intermediärvård och postop. Erfarenhet inom området, arbetsledning, förbättringsarbete, bemanning, introduktion, kompetensutveckling eller arbetsmiljöarbete är meriterande.
För att trivas i rollen behöver du vara trygg, tydlig och samarbetsinriktad. Vi söker dig som:
• Leder och samordnar det dagliga arbetet på ett strukturerat sätt
• Är lojal med verksamhetens uppdrag, beslut och mål
• Är en trygg förebild med god självkännedom
• Är lyhörd, transparent och skapar delaktighet
• Kommunicerar tydligt och professionellt
• Har god digital kompetens
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet Övrig information
Arbetet baseras på 100 % tjänstgöring. Du arbetar främst dagtid men även kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma.
Vid en anställning begär arbetsgivaren utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, * Verksamhetsområde 3, IVA/Postop Skövde Kontakt
HR
My Svensson my.svensson@vgregion.se 0727-363170 Jobbnummer
10007973