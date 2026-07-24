Sektionsledare Sökes Till Piva I Halmstad
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2026-07-24
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Psykiatrin Halland ansvarar för den offentliga specialistpsykiatrin i Region Halland och omfattar barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatri i både öppenvård och heldygnsvård. Verksamheten har cirka 900 medarbetare och finns i alla kommuner i regionen.
Nu söker vi en sektionsledare till PIVA (psykiatrisk intensivvårdsavdelning) i Halmstad – en verksamhet i utveckling där du får en central roll i att skapa struktur, kontinuitet och kvalitet i vardagen.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Som sektionsledare arbetar du nära avdelningschef och medicinskt ledningsansvarig (MLA) och har en nyckelroll i att skapa stabilitet och goda förutsättningar i det dagliga arbetet. Uppdraget syftar till att stärka ledning, styrning, arbetsmiljö och patientsäkerhet.
Tjänsten innebär huvudsakligen arbete dagtid, måndag–fredag, med möjlighet till kliniskt arbete vid behov.
I uppdraget ingår att:
Leda och samordna det dagliga arbetet på avdelningen och akutmottagningen
Vara en länk i den kliniska vardagen mellan avdelningen och vårdgrannar
Medverka vid rapporter, ronder och samordnad individuell planering (SIP)
Leda delar av utvecklings- och förändringsarbete på uppdrag av avdelningschef och MLA
Sektionsledaren verkar på uppdrag av chefen och ansvarar för att leda och stötta det dagliga arbetet i linje med verksamhetens mål
Bidra till planering och utveckling av patientsäkerhetsarbetet
Ansvara för introduktion av nyanställda
Delta vid avstämningar i samband med inskolningar
Ombesörja att Safewards-arbetet fortlöper
Delta i och leda arbete kring avvikelser och förbättringsåtgärder
Vid behov arbeta kliniskt samt ersätta avdelningschef vid kortare frånvaro
Uppdraget som sektionsledare är tidsbegränsat till två år, med tillsvidareanställning i din grundprofession. Uppföljning sker inför eventuell förläng
Om arbetsplatsen
PIVA i Halmstad är en psykiatrisk intensivvårdsavdelning med 10 vårdplatser för patienter med akuta psykiatriska tillstånd, ofta med korta vårdtider. Intill avdelningen finns den psykiatriska akutmottagningen (PAM), där patienter tas emot för akut bedömning och triagering.
Vi arbetar nära ambulans, polis, socialtjänst och andra vårdaktörer, och genomför även digital triagering tillsammans med ambulansen.
Vårt mål är att erbjuda trygg, säker och personcentrerad vård med ett gott bemötande.
Vi har ett aktivt utvecklingsfokus och arbetar bland annat med Safewards, evidensbaserade metoder för att stärka trygghet, kommunikation och delaktighet.
Hos oss erbjuds:
Ett öppet arbetsklimat med fokus på dialog och reflektion
Reflektionstid i slutet av varje arbetspass
OmvårdnadshandledningKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska, eller har annan relevant utbildning inom hälso- och sjukvård
Har flerårig erfarenhet från arbete inom psykiatrisk vård
Har erfarenhet av att leda eller samordna arbete och trivs i en ledande roll
Har god förmåga att samarbeta och arbeta i team
Du är trygg och stabil i din yrkesroll, med en tydlig lösningsorienterad inställning. Du arbetar strukturerat och kommunicerar på ett klart och begripligt sätt, vilket skapar förutsättningar för god samverkan. Du har en god förmåga att engagera andra och skapa delaktighet, särskilt i förändringsarbete, och bidrar aktivt till att driva utveckling framåt. Med ett helhetsperspektiv i ditt arbete agerar du alltid utifrån verksamhetens bästa och bidrar till långsiktigt hållbara lösningar.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer att ske 18/8 på eftermiddagen.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare här Övrig information
Här kan du läsa mer om Psykiatrin Halland
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Länssjukhuset (visa karta
)
301 85 HALMSTAD Arbetsplats
Psykiatrin Halland Kontakt
Avdelningschef
Helene Edebalk helene.edebalk@regionhalland.se 035-131796 Jobbnummer
10010502