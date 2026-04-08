Sektionsledare elmontage
2026-04-08
Efterfrågan på våra montagetjänster ökar och därför förstärker vi nu vår organisation med en ny roll. Vi söker dig som har mångårig erfarenhet och goda kunskaper inom elinstallationsbranschen och som vill fortsätta utvecklas inom ledarskap. Välkommen till ett tryggt och stabilt tillväxtföretag!
Befattningsbeskrivning
Du kommer att leda sektionen för elmontage där ni tillsammans arbetar för att säkerställa driftsäkerhet, planering och optimering av sektionens produktion. Sektionen ansvarar för att montera bland annat elkraftskomponenter, ställverk, transformatorer och växelriktare i våra teknikhus och modulbyggnader. Du kommer att leda en grupp med både egen och inhyrd personal och du har en nyckelroll i att motivera och utveckla medarbetare inom sektionen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bl.a:
Leda, fördela och effektivisera arbetet inom sektionen elmontage
Ansvara och vara uppdaterad kring veckoplanering av sektionens produktionsflöde
Arbeta för att installation utförs enligt tidplan och dokumentation enligt gällande krav
Samarbeta med produktionschef och projektledare för att säkerställa att rätt bemanning finns på plats, inklusive inhyrda elmontörer
Ansvara för att slutkontroll utförs inom sektionens område
Tillse att sektionens verksamhet har god ordning och reda
Utbildning och kvalifikationer
Vi söker dig som har goda kunskaper och mångårig erfarenhet inom elinstallationsbranschen, kanske har du arbetat som ledande montör, projektledare eller liknande. I grunden har du antingen elutbildning på minst gymnasienivå eller motsvarande elkompetens förvärvade genom arbetslivserfarenhet. Vi ser gärna att du har ett antal års erfarenhet av en liknande roll inom produktion/montering/el. Det är meriterande om du har någon nivå av elbehörighet. Du skall behärska svenska och engelska språket väl i tal och skrift. God datorvana är ett krav.
Dina personliga egenskaper är viktiga då vi ställer stort krav på samarbete och din förmåga att vara lyhörd inom organisationen. Du är en prestigelös problemlösare med en positiv inställning och ett intresse för att utveckla både dig själv och ditt team. Vidare behöver du vara flexibel för att hantera ständiga förändringar i flödet och du har lätt att kommunicera.
Vi erbjuder dig
En spännande och utvecklande roll i en framtidsfokuserad organisation
Ett tryggt och stabilt företag med fokus på säkerhet och kvalitet
Friskvårdsbidrag 4000kr/år
Kollektivavtalade försäkringar med goda villkor för tjänstepension och även extra skydd vid sjukdom m.m.
Arbete i en platt organisation med snabba och enkla beslutsvägar
Jaco erbjuder en arbetsplats i ett naturskönt område ca 100 m från havet i ett företag som anser att hög trivsel för personalen är grunden för personlig prestation
Frågor och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Hargshamn.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi arbetar med ett löpande urval.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvariga Stefan Jakobsson produktionschef 070-631 66 97
Välkommen med din ansökan!
Jaco Fabriks AB
Sedan 1945 har Jaco utvecklat och tillverkat elektrotekniska produkter för elnätsägare och industri. Idag fokuserar vi på kundanpassade teknikhus och modulbyggnader för elteknik, automation och kontrollsystem. Våra drygt 70 engagerade medarbetare säkerställer hög kvalitet och tillsammans med noga utvalda underleverantörer erbjuder vi komplett montage och installation. Beläget i Hargshamn med närhet till Uppsala, samarbetar vi med världsledande företag för att utveckla framtidens paketerade modullösningar och produkter för elektrifiering genom hållbar och förnybar elproduktion, distribution och transmission. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jaco Fabriks AB
(org.nr 556045-0990)
Badvägen 1
)
742 50 HARGSHAMN
Jaco Fabriks AB Kontakt
Produktionschef
Stefan Jakobsson stefan.jakobsson@jaco.se 0173-88707
