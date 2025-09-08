Sektionschefer till enheten Arenan
Malmö kommun / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2025-09-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252092
Välkommen till oss på Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och avdelningen för Ordinärt boende. Här ansvarar vi för att utföra kvalitativa insatser i brukarnas hem under dygnets alla timmar.
Avdelningen för ordinärt boende är ständigt under förändring och utveckling för att möta framtida behov.
Till enheten Arenan söker vi tre sektionschefer som vill ta sig an ett spännande och utmanade chefsuppdrag. Vi är ett dedikerat team bestående av elva sektionschefer och en enhetschef. Enheten är belägen runt våra två stora arenor i Malmö. Vår förvaltning befinner sig i en spännande tid av förändring och expansion, där mod, samverkan och en förmåga att tänka nytt blir en nyckel till framgång. Som sektionschef verkar du som en möjliggörare där du fyller en viktig funktion inom sektionen, ledningsgruppen samt förvaltningens fortsatta utveckling. Sektionschefen har en viktig och central roll i måluppfyllelsen och vi arbetar tillsammans efter ledstjärnan och budskapet "Varje dag är viktigast!" Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
I ditt arbete som sektionschef kommer du att leda och följa upp verksamheten. I sektionen finns en hemtjänstkoordinator som ansvarar för bemanning och planering. I enheten finns även andra viktiga stödfunktioner. Som sektionschef vill vi att du leder dina medarbetare till framgång och har vana av att hjälpa andra att se möjligheter. Med rätt verktyg, rätt förhållningssätt och rätt analys säkerställer du att dina medarbetare klarar sitt uppdrag.
Som sektionschef ingår du i enhetens ledningsgrupp och där förväntas du arbeta för hela enhetens utveckling. Inom enheten finns två resursområden som består av fem till sex sektioner vardera. Sektionscheferna i resursområdet arbetar i nära samverkan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Dokumenterad akademisk examen, om minst 180hp, som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Erfarenhet av att arbeta som chef och ledare.
• Erfarenhet av eller god kunskap om vård och omsorg.
• God digital kompetens.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt goda kunskaper i dokumentation.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Chefs - och/eller ledarskapsutbildning.
• Erfarenhet av arbete som chef inom äldreomsorg.
• Erfarenhet av eller god kunskap om hemtjänsten.
• Erfarenhet av arbete med personer som har psykisk ohälsa.
Vi söker dig som är trygg och stabil i ditt ledarskap. Du leder, motiverar och ger befogenheter för att nå gemensamma mål. I rollen som sektionschef ska du kunna samordna grupper, skapa engagemang och vara en referenspunkt. Du har självinsikt och ser relationer i sitt rätta perspektiv.
God samarbetsförmåga är viktigt och du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att budskap når fram och att förväntningarna är klara, samtidigt som du följer upp för att säkerställa effektivitet.
Du har förmåga och driv att arbeta tills projekt är avslutade eller mål uppnådda. Din uthållighet gör att du förblir motiverad trots motgångar.
Genom en god helhetssyn förstår du din roll men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister.
Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens
hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Om arbetsplatsen
Välkommen till Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen! Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ gärna oss på Instagram: https://www.instagram.com/jobba_i_vardomsorg
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 3
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Malmö stad är ett finskt förvaltningsområde sedan 2015 och har därmed en skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål samt skydda och främja deras språk och kultur. Odotamme innolla hakemustasi!
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Digital urvalsprocess
För att göra vår urvalsprocess smidig och modern kommer vi att använda digitala urvalsmetoder. Vi i Malmö stad samlar inte längre in personligt brev, fokusera istället på att uppdatera ditt CV och förbered dig på eventuella digitala tester och intervjuer.
Vill du vara med och göra skillnad för våra Malmöbor? Sök nu! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Enhetschef
Joakim Wollin joakim.wollin@malmo.se Jobbnummer
9496374