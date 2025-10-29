Sektionschefer till ammunition och skydd
2025-10-29
Nu söker vi sektionschefer som vill vara med och bidra till arbetet inom ammunition och skydd framåt. Tillsammans med medarbetare är du med och påverkar projekt som stärker Försvarsmaktens och Sveriges förmåga - både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2025-10-29Om tjänsten
På enheten för ammunition och skydd söker vi nu efter två sektionschefer, en för finkaliber- och skyddssektionen samt en för mellan- och grovkalibersektionen. Enheten ansvarar för att upphandla och vidmakthålla ammunition, motmedel och skyddskoncept, samt för forskning- och teknikuppdrag och ammunitionsövervakning. Din primära uppgift är att tillsammans med medarbetarna samordna och utveckla projekten mot ökad enhetlighet i såväl upphandlingar som utformning.
Du ansvarar för produktionsledning av sektionens uppdrag och deltar aktivt i enhetens ledningsgrupps arbete. I rollen ingår att representera Armémateriel, samt att driva förändrings- och förbättringsarbete inom både sektionen och enheten. Genom ditt arbete bidrar du till att utveckla verksamheten och säkerställa att FMV på ett effektivt och hållbart sätt kan stödja Försvarsmaktens behov inom ammunition och skydd.
Du leder, stödjer och skapar förutsättningar för dina medarbetare, och verkar för en arbetsmiljö som präglas av delaktighet och engagemang. Som chef företräder du FMV:s vision, mål och värdegrund. Du har verksamhetsansvar, arbetsgivaransvar och ekonomiskt ansvar och är dina medarbetares viktigaste kommunikationskanal.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor ingår i rollen.
Om dig
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer som likvärdig. Du har några års aktuell erfarenhet från arbetsledande roll, exempelvis projektledare eller chef. Tjänsten ställer krav på att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska såväl som engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av aktuella materielsystem. Vi ser gärna att du har relevant erfarenhet från försvarssektorn. Har du tidigare erfarenhet av ekonomiansvar, produktionsansvar eller personalansvar ser vi även det som en fördel. Det är även meriterande om du har erfarenhet av Försvarsmaktens och FMV:s kund-beställarrelation.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Som chef på FMV skapar du förutsättningar för dina medarbetares och FMV:s utveckling. Därför behöver du ha förmåga att sätta in skeenden i ett större perspektiv och förstå din roll i dem. Din ledarstil kännetecknas av en stark vilja till utveckling, vilket syns när du tydliggör mål och ramar för verksamheten. I handling visar du omtanke om såväl medarbetare som andra samarbetspartners. Du förstår också att en effektiv och leveranssäker organisation bygger på en öppenhet inför olikheter.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde armémateriel som ansvarar för teknik och tjänster som används av Armén och Hemvärnet, exempelvis fordon, vapen, skydd och luftvärn.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-11-19.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör.
• Våra fackliga företrädare är SACO Pierre Königsson, OFR/S Leif Jansson, OFR/O Gunnar Östermark och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Dan Andersson via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Lina Sylvén på lina.sylven@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
