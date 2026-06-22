Sektionschefer, Cimt - Identitet & Säkerhet Samt Plattform, Umeå
Region Västerbotten, Cimt / Datajobb / Umeå Visa alla datajobb i Umeå
2026-06-22
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Vi söker två sektionschefer till våra två nybildade sektioner Identitet & säkerhet samt Plattform inom Centrum för informationsteknik och medicinteknik (CIMT).
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. För att klara morgondagens utmaningar vill vi i Region Västerbotten möjliggöra mer tid till vård genom smarta servicelösningar och digitalisering.
På CIMT är vi cirka 300 anställda och vi finns representerade på länets tre sjukhus - i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Vi bidrar med all form av teknik för att stötta hela regionen och i samverkan med övriga verksamheter bidrar vi till digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Vi jobbar medvetet för att skapa ett högt värde för individen och en stolthet över det vi gör tillsammans. Vi tror på en engagerad arbetsmiljö där du som medarbetare har stora möjligheter att utveckla och utvecklas i en miljö där du gör skillnad på riktigt!
Som sektionschef för Identitet och säkerhet ansvarar du för regionens IT-säkerhetsfunktion, området kring identitet och accessmanagement (IAM), nätinfrastruktur samt telefoni- och larmplattformar. Du har 21 direktrapporterande medarbetare som primärt arbetar med regionens IT-säkerhetslösningar, identitets- och behörighetslösningar, nätverk samt telefoni och larm.
Som sektionschef för Plattform ansvarar du för regionens infrastrukturplattformar såväl som klientplattform. Du har 23 direktrapporterande medarbetare som primärt arbetar med infrastruktur-, system- och plattformsdrift. Sektionen ansvarar också för regionens lagrings- och viritualiseringsplattform samt vår klientplattform.
Som chef i Region Västerbotten har du ett viktigt uppdrag både för medarbetare och invånare i länet. För att stärka dig i ditt ledarskap erbjuds du stöd och vägledning i linje med vår evidensbaserade ledarskapsfilosofi. Det kan handla om allt från tydliga ramar och smarta verktyg till utveckling på grupp- och individnivå. Med goda förutsättningar för ditt ledarskap kan du motivera, utveckla och skapa trygghet för andra.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som sektionschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du kommer att vara med och driva omfattande förändringsuppdrag för att möta framtidens hälso- och sjukvård.
Som sektionschef arbetar du med att säkerställa att medarbetarna har de nödvändiga kunskaperna och de rätta verktygen. Du bidrar med teknisk vägledning och feedback, samt tillser att medarbetarna tar del av och följer relevanta standarder. Du arbetar aktivt med att coacha, lyfta och stötta medarbetare och kollegor samt bidra till sektionens, avdelningens och basenhetens utveckling.
I din roll som sektionschef har du ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Du kommer att leda, utveckla och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsstyrning och processledning. Du ingår i en lokal ledningsgrupp för avdelningen och är en viktig kollega även i det forumet.
Som sektionschef har du ett nära samarbete med regionens verksamheter och leverantörer. Budgetansvar ingår i befattningen.Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning inom data-, system- eller beteendevetenskap med inriktning mot IT-miljöer/management, alternativt annan relevant utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har också en formell utbildning/kurs inom ITIL-ramverket.
Söker du till sektionen Identitet och Säkerhet vill vi att du har erfarenhet av arbete inom IT-säkerhet eller nätinfrastruktur, alternativt erfarenhet från IT-arkitektur eller flerårig erfarenhet av systemutveckling.
Söker du till sektionen Plattform vill vi att du har erfarenhet av arbete inom IT-infrastruktur eller IT-arkitektur, alternativt flerårig erfarenhet av systemutveckling
Det allra viktigaste är dock att du är rätt person och vill leda, samt föra verksamheten framåt. Vi värderar din förmåga att driva förändring högt, och genom detta tillsammans med din kommunikativa förmåga skapa en öppen, kreativ och trygg plats för din organisation att verka i. Ledarerfarenhet ser vi som meriterande.
Vi söker dig som skapar en positiv atmosfär i din omgivning och hos dina medarbetare. Som ledare arbetar du med att motivera medarbetare och stärka dem i sin arbetsroll. Du är även tydlig och står för dina beslut. Som person ser du helheten och agerar förebild. Du arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i verksamheten. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare.
Förmåga till samarbete är viktigt för en nära och stark relation till hälso- och sjukvården samt övriga delar inom regionen. Vi ser att du är strukturerad och kommer i mål med dina arbetsuppgifter.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332019". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Cimt Kontakt
Ledarna
Maria Sandström maria.e.sandstrom@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9971783