Sektionschef Underhåll - Forma framtidens underhåll och säkra driften
Saab Aktiebolag / Gruv- och metallurgijobb / Karlskoga Visa alla gruv- och metallurgijobb i Karlskoga
2026-06-22
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Vi söker nu en engagerad och strategisk sektionschef för Underhåll till vår produktionsenhet i Björkborn, Karlskoga. Tjänsten är en utökning av vår organisation, vilket innebär att du kommer in i en redan etablerad underhållsstruktur med flera befintliga sektioner och får en viktig roll i vår fortsatta utveckling.
Din roll
Som sektionschef Underhåll får du en central och verksamhetskritisk roll i att säkerställa hög tillgänglighet, driftsäkerhet och långsiktig utveckling av vår produktionsutrustning.
Du blir en del av ett större underhållsområde där flera sektioner samverkar, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och ett helhetsperspektiv på verksamheten. Tillsammans med övriga sektioner inom underhåll leder och utvecklar du underhållsverksamheten i Björkborn, Karlskoga, där vi bedriver avancerad tillverkning i en tekniskt komplex och expansiv miljö.
Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, teknik och övriga stödfunktioner för att skapa förutsättningar för en säker, stabil och effektiv verksamhet. Du blir en viktig drivkraft i arbetet med att utveckla underhållsstrategier, förbättra arbetssätt och stärka vår operativa förmåga.
Underhållsorganisationen består av underhållstekniker, automationstekniker och underhållsingenjörer. I rollen kommer du att:
• Leda, coacha och utveckla medarbetare samt skapa en kultur präglad av ansvarstagande, samarbete och ständiga förbättringar.
• Utforma och implementera en långsiktig underhållsstrategi som säkerställer hög anläggningstillgänglighet och kostnadseffektivitet.
• Utveckla och kvalitetssäkra processer, arbetssätt och systemstöd inom underhållsområdet.
• Säkerställa ett strukturerat och proaktivt arbete med förebyggande och tillståndsbaserat underhåll.
• Vara en strategisk partner till produktionen och säkerställa snabb och kvalitativ support vid avhjälpande underhåll.
• Identifiera förbättringsområden, analysera rotorsaker och driva åtgärder som stärker verksamhetens driftsäkerhet och produktivitet.
• Bidra aktivt till en stark säkerhetskultur där säkerhet alltid är högsta prioritet.
• Delta i investeringar, utvecklingsprojekt och framtidssäkring av produktionsutrustning och anläggningar.Publiceringsdatum2026-06-22Profil
Vi söker dig som är en trygg, engagerande och utvecklingsorienterad ledare med förmåga att skapa resultat genom andra. Du har ett genuint intresse för teknik, människor och verksamhetsutveckling och motiveras av att bygga starka team som tillsammans når högt uppsatta mål.
Du kombinerar ett strategiskt perspektiv med ett närvarande ledarskap och trivs i en roll där du får driva förändring, utveckla arbetssätt och skapa långsiktiga förutsättningar för en effektiv underhållsorganisation.
Genom ditt kommunikativa och inkluderande ledarskap skapar du engagemang, samverkan och en positiv arbetsmiljö.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda organisationer i förändring och att du drivs av att utveckla både människor och processer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Relevant högskoleutbildning inom teknik, produktion, underhåll eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Flera års erfarenhet av ledarskap, gärna inom underhåll, industriell produktion eller teknisk verksamhet.
• Erfarenhet av att driva förbättringsarbete och utveckla processer i en produktionsnära miljö.
• God förståelse för förebyggande och avhjälpande underhåll samt underhållsstyrning.
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
• Ett högt säkerhetsmedvetande och en vilja att bidra till en stark säkerhetskultur.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Då annonsen ligger ute under sommarmånaderna kan återkoppling och rekryteringsprocess komma att ta något längre tid än vanligt.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Våra värderingar kan du läsa om här. Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Karlskoga (visa karta
)
691 35 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9973559