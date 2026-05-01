Sektionschef till Vuxenpsykiatri öppenvård
2026-05-01
Vill du vara med på resan att leda forma framtidens nära vård inom specialistpsykiatrin? Som sektionschef ansvarar du öppenvården inom Vuxenpsykiatri Västmanland i en viktig omställning, där utvecklingsarbete och nya arbetssätt är centrala för att möta framtidens behov.
Vi söker dig som är en kommunikativ och relationell ledare som skapar tydlighet och delaktighet. Du har förmåga att leda en organisation i utveckling och tillsammans med andra driva förändring och hitta nya sätt att möta framtidens behov. Publiceringsdatum2026-05-01Dina arbetsuppgifter
Efterfrågan på psykiatrisk specialistsjukvård ökar, samtidigt som det i Sverige finns utmaningar kopplade till tillgången på flera av psykiatrins nyckelkompetenser. För att möta den ökade efterfrågan och fortsatt kunna ge en god vård krävs en omställning till nya arbetssätt. Ett centralt uppdrag för dig som sektionschef, i rollen som länk mellan verksamhetschef och enhetschef, kommer därför att vara arbetet med uppgiftsväxling. Du bidrar till att verksamhetens medarbetare ges förutsättningar att utvecklas och att arbetsuppgifter kan fördelas på ett ändamålsenligt sätt.
I rollen som sektionschef har du direkt ledningsansvar för 10 enhetschefer som leder öppenvårdsmottagningar i Västerås, Sala, Fagersta och Köping. Du ansvarar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du leder och utvecklar verksamheten utifrån givna mål, processer och ekonomiska ramar. Inom dessa ramar har du frihet och ansvar att utveckla en trygg och säker verksamhet med god kvalitet.
Som sektionschef har du ett särskilt fokus på arbetsmiljö och medarbetarskap. Ditt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för att attrahera, utveckla och behålla kompetens. Du har ett direkt ledarskap för enhetscheferna och ansvarar för att leda, stödja och utveckla deras uppdrag, ett indirekt ledarskap till sektionens medarbetare. Tillsammans med enhetscheferna skapar ni engagemang, delaktighet och utveckling i organisationen. Du är en tydlig och kommunikativ ledare som uppmuntrar initiativ och bidrar till struktur och överblick. Ditt ledarskap präglas av uthållighet och ett långsiktigt perspektiv på förändring.
För att psykiatrins patienter ska få den hjälp de behöver krävs ofta samverkan. Samarbete, såväl inom kliniken som med vårdgrannar och kommunala aktörer, är avgörande. Som sektionschef har du en betydande roll i dessa samverkansprocesser. Viktigt är att du har förmåga att skapa välfungerande relationer internt och externt.
Du leder sektionens ledningsgrupp och ingår i verksamhetschefens ledningsgrupp.
Om arbetsplatsen
I Region Västmanland ligger all vuxenpsykiatri samlad i en organisation vilket skapar goda förutsättningar för en välfungerande vårdkedja och ett gott samarbete mellan olika enheter. Vuxenpsykiatri Västmanland är uppdelad i två sektioner: heldygnsvård och öppenvård. Heldygnsvården är lokaliserad i Västerås och består av fem vårdavdelningar och en akutmottagning. Öppenvården bedriver verksamhet i Västerås, Köping, Fagersta och Sala.
Vi värnar om en god samverkan med både interna och externa samverkanspartners. Här finns medarbetare med stor kompetens inom det psykiatriska området och ett genuint intresse för att arbeta med människor.
Placeringsort är Västerås som erbjuder goda möjligheter att kombinera karriär och familjeliv.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
kunskap och utbildning om utvecklande medarbetar- och ledarskap, läs mer: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/utvecklande-medarbetar--och-ledarskap/
stor möjlighet till egen utveckling hos oss, läs mer hur du kan utveckla ditt ledarskap här: https://regionvastmanland.se/intranat/stod-och-service/chef/chefs--och-ledarskap/
ett strukturerat introduktionsprogram
möjlighet till en plats i handledargrupp för chefer där du får kollegialt stöd av chefskollegor
anställningsförmåner, läs mer om våra förmåner här: https://regionvastmanland.se/link/a6f17f2ded6e413d9b2640527466be7b.aspx Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning med inriktning hälso- och sjukvård och ledarskapsutbildning, gärna inom Utvecklande Ledarskap (UL). Vidare krävs erfarenhet av ledarskap med ansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi samt erfarenhet av arbete inom och kunskap om psykiatrisk vård och verksamhet. Det är meriterande om du har utbildning och kunskap inom arbetsmiljö och förstår vikten av systematiskt arbetsmiljöarbete. För rollen krävs även att du har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska, i tal och skrift. Vi vill att du har ett stort intresse för psykiatrisk verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Inom Region Västmanland vill vi se ett ledarskap som är utvecklande, närvarande och coachande och som innebär att stödja och tillvarata medarbetarens kunskap och kompetens, möjliggöra medarbetarnas ansvarstagande, lärande och delaktighet. Vi ser att du har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Ditt ledarskap utmärks av att du är nytänkande och har förmåga att driva utveckling på ett kreativt sätt samtidigt som du har lätt för att tydligt och inspirerande kommunicera mål, visioner och gemensam riktning. För dig är tillit grundläggande i ledarskapet, du vågar delegera ansvarstagande ut i verksamheten och ser att det är i samarbete och samverkan som resultat nås. Det är av stor vikt att du har lätt för och trivs med att samarbeta och ta stöd av andra för att leda verksamheten framåt.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning i grundprofession med förordnande på 4 år som chef. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 17 maj 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Johan Nilsson johan.nilsson@regionvastmanland.se
9886951