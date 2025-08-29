Sektionschef till Utvecklingsstöd och verktyg
Bolagsverket är en myndighet i Sundsvall med uppdrag att kvalitetssäkra, registrera och tillhandahålla företagsinformation. Vi arbetar tillsammans för att skapa största möjliga samhällsnytta genom att göra det enklare och tryggare att vara företagare i Sverige - samtidigt som vi värnar om ett hållbart arbetsliv för våra drygt 600 medarbetare.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Bolagsverkets it-avdelning arbetar ständigt med att utforska ny teknik i syfte att bygga tjänster som skapar värde för Sveriges företagare. Nu behöver vi dig en innovativ, driven och engagerad ledare som vill fortsätta utforska och utveckla vårt viktiga arbete.
Nu finns möjlighet att bli sektionschef och en del av it-avdelningens utvecklingsenhet och vår framtidsresa.
Som sektionschef arbetar du med att coacha, leda, samordna, planera och stötta verksamhet och medarbetare inom sektionens och enhetens arbets- och ansvarområden för att bidra till att nå uppsatta mål. I rollen har du personalansvar för sektionens cirka 18 medarbetare och du arbetar aktivt både med kompetensutveckling och kompetenssäkring med intern personal och konsulter.
Utöver ansvaret för sektionens medarbetare ingår att säkerställa att processer, arbetsmetoder, verktyg och miljöer inom it-utvecklingsområdet både utvecklas, underhålls samt tillhandahålls på ett sätt som skapar förutsättningar att bedriva en effektiv och säker utvecklingsverksamhet. Inom sektionen finns även uppdraget att coacha, stötta och utbilda enhetens övriga team inom dessa områden. Ett särskilt ansvar finns också att utveckla och underhålla Bolagsverkets gemensamma applikationsinfrastruktur.
Tillsammans med enhetens övriga chefer blir du en viktig del i att säkerställa enhetens uppdrag att Bolagsverkets it-tjänster fungerar och levererar enligt förväntan. Som en del i detta ingår att kravställa på åtgärder för team och leverantörer för att säkra tillgänglighet och servicenivå samt leverantörshantering för de produkter, verktyg och tjänster som används för att leverera it-tjänsten som helhet.
Du är en del av utvecklingsenhetens ledningsgrupp bestående av enhetschef samt övriga fem sektionschefer där du bidrar till enhetens verksamhetsutveckling.
Det kan även vara aktuellt att ta andra ansvarsroller och uppdrag inom enhetens och avdelningens verksamhetsområden. Arbetsuppgifter utanför ordinarie arbetstid förekommer samt att det kan bli aktuellt med beredskap.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har en relevant akademisk utbildning eller aktuell erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
För att lyckas i rollen ser vi att du har flerårig och aktuell erfarenhet av att leda och coacha personal inom IT-verksamhet. Du har ett tillitsfullt och coachande ledarskap och är van att arbeta i team-baserade utvecklingsmiljöer. Med god förmåga att driva verksamheten framåt utvecklar du både organisationen, teamet och individen mot gemensamma mål. Du har dessutom praktisk erfarenhet av systemutveckling med moderna tekniker och verktyg, samt god förståelse för IT-arkitektur och agila arbetssätt.
Vi ser det som meriterande om du har:
* högskole-/universitetsutbildning inom IT-området
* utbildning inom ledarskap, förändringsledning och agila arbetssätt
* erfarenhet av förändringsledning
* vana att ta fram och genomföra presentationer både för mindre arbetsgrupper men också för ledningsgrupper på olika nivåer
* vana att arbeta med externa leverantörer och avtalshantering
* erfarenhet av budgetarbete med tillhörande ekonomisk uppföljning
* kunskap och erfarenhet av arbete med IT-arkitektur
* erfarenhet av införande av eller förflyttning inom CI/CD och DevSecOps och tillhörande automatisering eller praktiskt arbete inom detta område.
Som person och ledare har du en passion och nyfikenhet för teknik, är driven och har ett coachande förhållningssätt. Vidare är du samarbetsorienterad, nytänkande och har mod att fatta beslut och utmana traditionella tankesätt. Med dina kunskaper och ledarerfarenheter har du förmågan att skapa engagemang och delaktighet för att nå mål och resultat. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar modigt och lyhört med tillit till varandras kompetens och förmåga.
Du kan formulera dig bra, såväl i tal som i skrift - både på svenska och engelska.
Placeringsort: Sundsvall
Låter detta som något för dig? Skicka in en ansökan och berätta mer om dig så tar vi det därifrån! Och du, skicka in din ansökan redan idag.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler i Sundsvall.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba med oss: https://bolagsverket.se/jobbamedoss/vierbjuder.5080.html
