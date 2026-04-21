Sektionschef till Underhållsberedning
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Hos Saab Naval utförs vidmakthållande av svenska marinens plattformar. Till avdelningen Maintenance projects job preparation rekryterar vi nu en Sektionschef, vi söker dig med högt engagemang, leveransfokus och driv i att utveckla verksamheter!
Din roll
Du kommer att leda och utveckla ett team med 12 motiverade, engagerade och erfarna underhållsberedare. Teamets uppdrag är att förädla beställningar till utförbara arbetspaket/job till berörda produktionsavsnitt samt bidra med kalkylunderlag och producerbarhetsbedömning. beredningar utförs inom produktfamiljerna ytfartyg och ubåt.
Som sektionschef har du ansvar för arbetsmiljö, resursfördelning, utveckling och ekonomiska resultat för teamet. En viktig del i detta är att kontinuerligt arbeta för att förbättra arbetssätt och rutiner. Du kommer även att definiera mål och utvecklingsplaner för teamets medlemmar.
Du rapporterar till Områdeschefen för Maintenance & set to work och kommer att ingå i ledningsgruppen där du tar aktiv del i det strategiska arbetet, såsom långsiktig planering, strategier och processutveckling.Publiceringsdatum2026-04-21Profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor, ledarskap och är lösningsorienterad. Du förstår vikten av att interagera och arbeta tvärfunktionellt i organisationen för att hitta de bästa svaren på komplexa problem. Vi tror att du har en strategisk syn, arbetar strukturerat och långsiktigt men kan vara flexibel och ta snabba beslut vid behov. Du är mycket motiverad och söker alltid sätt att förbättra effektiviteten och för att nå mål.Kvalifikationer
Erfarenhet av att leda som linjechef eller projektledare
Marin fartygskännedom
Goda kunskaper engelska och svenska tal och skrift
Datavana i Office paketet
Meriterande
Erfarenhet från Försvarsmakten eller Försvarets Materielverk (FMV)
Kunskaper i Saab Kockums processer
Kunskap i Saab Kockums datorsystem knutna till rollen
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Saab AB
Styrmansgatan 1
371 31 KARLSKRONA
För detta jobb krävs körkort.
