Sektionschef till Tillståndsenheten
Malmö kommun / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2026-01-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252978 Publiceringsdatum2026-01-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker en sektionschef till tillståndsenheten, som ska leda det operativa arbetet och ta det övergripande ansvaret för personal, verksamhet och ekonomi. I denna roll säkerställer du att verksamheten bedrivs i enlighet med lagkrav, politiska mål och kommunens riktlinjer. Du har ansvaret att organisera, följa upp och utveckla arbetet inom sektionen för att nå uppsatta mål och leverera hög kvalitet.
Som sektionschef får du en varierad och stimulerande roll fylld av intressanta uppdrag och utvecklande utmaningar. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och arbetar tätt tillsammans med kollegor och medarbetare för att förbättra och utveckla verksamheten. Målet är att skapa en effektiv och kvalitativ verksamhet som möter både medborgarnas och kommunens behov.
Du har stor möjlighet att påverka och driva helhetsutvecklingen mot våra gemensamma mål. Som första linjens chef ansvarar du för att coacha, utveckla och leda ett team på cirka 15 medarbetare så att målen nås och sektionen når sin fulla potential.
Rollen innebär också ett nära samarbete med andra delar av förvaltningen och staden, liksom med andra kommuner och offentliga aktörer. Tillsammans bygger vi en verksamhet som präglas av samarbete, engagemang och kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Universitets- eller högskoleexamen inom juridik, statsvetenskap eller annat relevant område enligt arbetsgivarens bedömning.
• Dokumenterad erfarenhet som chef med budget-, personal- och verksamhetsansvar på operativ nivå.
• Erfarenhet av att arbeta för och främja en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.
• Erfarenhet av medverkan i förändringsarbete.
• Minst ett års erfarenhet av arbete inom myndighet.
• Erfarenhet av samverkan och nätverkande med interna och externa samarbetspartners.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Genomgått en ledarskapsutbildning.
• Erfarenhet av operativt arbete inom alkohol- och tobakslagstiftning.
• Tidigare erfarenhet från kommunal verksamhet och/eller arbete i en politiskt styrd organisation.
• Erfarenhet av att vara chef inom myndighet
Du är en skicklig samarbetspartner och kan balansera operativt ansvar med att driva helhetsutveckling inom vår förvaltning. För att lyckas i rollen krävs att du har förmågan att arbeta självständigt samtidigt som du effektivt bygger och upprätthåller samarbeten. Du är tillgänglig och närvarande för dina medarbetare, och skapar en trygg, transparent arbetsmiljö genom tillitsbaserad styrning. Med tydlig kommunikation och engagemang leder du verksamheten framåt. Du har god struktur och planeringsförmåga som hjälper dig och dina medarbetare att nå uppsatta mål och hålla deadlines, samtidigt som du är flexibel och hanterar förändringar på ett konstruktivt sätt
Om arbetsplatsen
Tillståndsenheten handlägger ärenden enligt alkohollagen och lagen för tobak och liknande produkter. Enheten är en del av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och har nära samarbeten med stadens tillståndshavare och flera myndigheter.
På tillståndsenheten arbetar 13 utredningssekreterare/handläggare, 2 assistenter och 7 inspektörer. Tillståndsenheten utövar även tillsyn över de serveringsställen som har serveringstillstånd och de butiker som säljer tobak eller folköl och fungerar som remissinstans till Spelinspektionen.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse. Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Enhetschef
Betim Jahiri betim.jahiri@malmo.se 040-34 57 84 Jobbnummer
9668309