Sektionschef till Shipyard Landskrona
2026-06-02
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Saab Naval bedriver en växande verksamhet på Varvsudden i Landskrona, där vi utvecklar och producerar några av världens mest avancerade ubåtar. Med en fortsatt expansiv resa framför oss söker vi nu en Sektionschef som vill vara med och vidareutveckla både verksamheten och framtidens marina teknologi.
I denna roll kommer du leda ett engagerat team i den dagliga produktionen och ansvara för personal, utveckling och ekonomiska resultat. Vidare blir en viktig del av ditt uppdrag att driva och utveckla ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Du kommer att få vara en nyckelperson i att utveckla en kultur där arbetsglädje, säkerhet och effektivitet går hand i hand.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
personal- och arbetsledaransvar
att driva och utveckla arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet
ansvar för budget och ekonomiska resultat
ansvar för resurstillsättning mot projekt
implementering och utveckling av arbetssätt enligt Lean och 5S
I den här rollen kommer du att ha ett stort ansvar, men du kommer aldrig att stå ensam. Vi tror att framsteg skapas bäst tillsammans och till din hjälp kommer det att finnas många supportvägar på plats i Landskrona och inom övriga delar av organisationen.
Som sektionschef/produktionsledare kommer du att rapportera direkt till platschefen i Landskrona. Rollen kommer omfatta tjänsteresor, främst till Karlskrona.
Vi söker dig som brinner för ledarskap och att utveckla människor! Du är en trygg och erfaren ledare som tar ansvar, arbetar strukturerat och föregår med gott exempel utifrån Saabs värderingar. Med starkt kundfokus och ett lösningsorienterat arbetssätt har du förmågan att se helheten och tänka strategiskt, även när tempot är högt. Du trivs i en miljö som präglas av samarbete, är lyhörd och har lätt för att bygga relationer och nätverk.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
gedigen erfarenhet av ledarskap och industriell verksamhet
erafenhet av att driva ett aktivt arbetsmiljöarbete
dokumenterad kunskap om budgetansvar och resultatuppföljning
erfarenhet av att arbeta enlig Lean och 5S
mycket god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska, i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har utbildning inom relevant område.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
