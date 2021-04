Sektionschef till Sektionen psykiatrisk öppenvård - Region Västmanland - Hälsoskyddsjobb i Västerås

Är du en trygg och utvecklingsinriktad ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos dina medarbetare? Vi välkomnar dig att söka till en arbetsplats med högt i tak och där medarbetarna har en hög kompetens inom det psykiatriska området, ett genuint intresse för att arbeta med utsatta människor och känner stolthet över vårt uppdrag. Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt.2021-04-09Som sektionschef för sektionen psykiatrisk öppenvård har du direkt ledningsansvar för 9 enhetschefer. Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att omfatta personal-, ekonomi- samt arbetsmiljöansvar för sektionen, som totalt har ca 200 medarbetare. I samarbete med sektionsöverläkararen leder du sektionens ledningsgruppen och tillsammans med dina medarbetare driver du utvecklingen av psykiatrisk öppenvård framåt.Ditt ansvar innefattar också du driver arbetet med kompetensplanering/-försörjning och skapar delaktighet kring verksamhetsplanering/-uppföljning med dina medarbetare. En viktig del i sektionens framgång är samverkan, i ditt uppdrag ingår att samverka både internt inom psykiatrin och regionen men även med externa samverkanspartners.Andra arbetsuppgifter kan förekomma och arbetets karaktär kan förändras.Om arbetsplatsenVuxenpsykiatri Västmanland är uppdelad i tre sektioner: länsgemensamma resurser (slutenvård och psykiatrisk akutmottagning), öppenvård (samtliga vuxenpsykiatriska mottagningar i länet) och beroendevård (beroendemottagning, slutenvård för beroendevård). Uppdelningen är gjord för att skapa en väl fungerande vårdkedja, med ett gott samarbete mellan akutvård, slutenvård och öppenvård.Det här är en arbetsplats med högt i tak och där medarbetarna har en hög kompetens inom det psykiatriska området och ett genuint intresse för att arbeta med utsatta människor. Du välkomnas till ett gäng som tycker att det är viktigt att ha ett professionellt förhållningssätt och känna stolthet över vårt uppdrag.Region Västmanland har ett stort utbud av interna utbildningar via vårt lärcentrum, där har du möjlighet till vidareutveckling inom chef-och ledarskaps området utifrån din roll och tidigare erfarenheter. Du har även tillgång till regionens breda utbud av stödfunktioner för dig som chef.Du som söker har högskoleexamen med inriktning som av arbetsgivaren bedöms relevant. Du har erfarenhet från psykiatrisk öppenvård och från en ledande befattning som inkluderat personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Vi vill att du även har erfarenhet från verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.Det är meriterande om du har goda kunskaper inom ekonomi och vidare för att lyckas i rollen behöver du ha god datavana samt kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Då öppenvården är spridd i länet behövs B-körkort.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är tydlig i din kommunikation och har mycket god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Att samverka och att utveckla och främja goda samarbeten kommer naturligt för dig och är en av dina styrkor. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Har du god samarbetsförmåga, kan motivera och engagera medarbetare och om du är duktig på att lösa problem så kommer du att trivas hos oss. Då en stor del av arbetet är att leda personal är det viktigt att du på ett pedagogiskt sätt förmedlar sektionens mål och visioner.AnställningsvillkorTillsvidareanställning inom grundprofession med tidsbegränsat förordnande som chef under 4 år.Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare med ca 7 000 anställda. Vår huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik och miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.