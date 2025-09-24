Sektionschef till sektionen för molekylär bilddiagnostik
Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2025-09-24
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde bild- och funktionsmedicinskt centrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Inom verksamhetsområde Bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC) är vi idag drygt 300 medarbetare. Vi utför undersökningar med hjälp av röntgen, ultraljud, datortomografi (DT), magnetresonanstomografi (MRT), positronemissionstomografi (PET), nuklearmedicin och intervention. Här utförs också avancerad interventionsdiagnostik och behandling. Med flera professurer och docenturer knutna till verksamheten finns stora möjligheter till forskning, utveckling och handledning. Vi bedriver även omfattande utbildning vid kliniken.
Det personliga bemötandet står i fokus liksom våra kärnvärden ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet. De genomsyrar det dagliga arbetet och beskriver hur vi förhåller oss till varandra, både när det gäller patienter och kollegor.
Nu söker vi en sektionschef till Sektionen för Molekylär bilddiagnostik vid Bild- och funktionsmedicinskt centrum.
Sektionen bedriver diagnostik med DT, MRT, PET samt nuklearmedicinska metoder och servar de flesta av sjukhusets kliniker med viss övervikt mot onkologisk diagnostik.
Ditt uppdrag
Som sektionschef ansvarar du för cirka 15 läkare. Du har ett övergripande medicinskt ledningsansvar för verksamheten vid sektionen och i uppdraget ingår även ansvar för produktion, kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. Du blir direkt underställd verksamhetschefen samt ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Ditt uppdrag blir att leda och utveckla sektionen i sin helhet mot uppsatta mål. Chefsuppdraget förväntas ligga på upp till 50% av din tjänst och övrig tid kan du ägna åt klinisk verksamhet.Publiceringsdatum2025-09-24Kvalifikationer
Du är specialistläkare inom radiologi/bild- och funktionsmedicin eller nuklearmedicin. Undervisnings- samt forskningserfarenhet/disputation är meriterande.
Vi söker en professionell och engagerad chef som arbetar utifrån ett tydligt och närvarande ledarskap. Du har ledaregenskaper som skapar förtroende hos medarbetarna samt stödjer och bidrar till deras och verksamhetens utveckling. Du är en god förebild i organisationen och har en förmåga att engagera, skapa delaktighet och ett positivt klimat.
För att trivas i rollen som chef är det viktigt att du gillar att arbeta självständigt samtidigt som du har en utpräglad lagkänsla. Du arbetar för goda och långvariga relationer och har en god kommunikativ förmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
I enlighet med Region Uppsalas chefspolicy erbjuder vi en tillsvidareanställning som sektionschef. Jourarbete ingår efter överenskommelse med verksamhetschef. Tillträde efter överenskommelse. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Verksamhetschef Per Eckerbom: tel. 018-611 47 91, per.eckerbomi@akademiska.se
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
I de fall den sökande är specialistutbildad läkare behöver en sakkunnigprövning genomföras inför tillsättning, enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§. Bifoga därför samtliga handlingar som styrker kompetenskraven; dvs CV och personligt brev, ditt specialistbevis och om disputation anges som merit även bevis om disputation.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS674/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9523502