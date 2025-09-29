Sektionschef till projektenheten
Ref: 20252219 Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Det är vi i projektenheten som bygger om och bygger nytt för att möta Malmö stads behov av förskolor, skolor, kulturbyggnader, fritidsanläggningar och boenden. Vi är involverade från idéstadiet hela vägen fram till överlämning av den färdiga byggnaden till lokalnyttjaren och fastighetsförvaltaren. Vi söker nu en ny sektionschef till en av enhetens fyra byggprojektinriktade sektioner.
Som sektionschef är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att leda och fördela arbetet och ansvara för din sektions personal, arbetsmiljö och budget. Tillsammans med dina medarbetare driver du förbättringsarbete, och du skapar förutsättningar för lärande och utveckling för medarbetarna utifrån verksamhetens behov. I ditt chefsuppdrag är det viktigt att du, i samspel med övriga chefer, skapar förutsättningar för kompetensutveckling, engagemang och arbetsglädje. I arbetsuppgifterna ingår också att upprätta och följa såväl enhetens som sektionens verksamhetsmål. Du deltar i utvecklingsarbete och är delaktig i olika projekt inom serviceförvaltningen och även med andra förvaltningar i staden.Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning om minst 180 hp, exempelvis inom bygg/fastighet. Du har minst 5 års dokumenterad erfarenhet från bygg-/fastighetsområdet, inom byggprojektledning, byggentreprenadverksamhet eller likvärdigt. Det är meriterande om du har arbetat med offentlig upphandling och/eller förändringsledning, i en stor organisation och/eller i offentlig verksamhet. Vi ser det som en fördel om du har chefserfarenhet och/eller någon form av chefs-/ledarutbildning. Även kunskaper i entreprenadjuridik är meriterande för rollen. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, samt god administrativ förmåga och goda dator-/systemkunskaper.
Som person är du kommunikativ och bra på att skapa relationer såväl inom stadsfastigheter som med våra lokalnyttjare. Ditt ledarskap är närvarande och lyhört och du har även förmågan att fatta tydliga beslut för din sektion, med förståelse för enhetens och stadsfastigheters uppdrag. Vi tror att du är en nyfiken person som följer omvärldsutvecklingen och identifierar utvecklingsmöjligheter för sektionen. För att lyckas i rollen ser vi också att du har en god förmåga att planera ditt arbete och hålla tidplaner.
Om arbetsplatsen
Stadsfastigheters 190 anställda förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg och kultur. Beståndet uppgår till över 1,8 miljoner kvadratmeter och omsätter årligen ca 2 miljarder kronor. Vår viktigaste uppgift är att tillgodose våra lokalnyttjares behov av väl fungerande lokaler.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Möjlighet till distansarbete: Ja utifrån verksamhetens behov
Antal tjänster: 1
Tillträde: Efter överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
På serviceförvaltningen erbjuder vi möjlighet till distansarbete, förutsatt att det fungerar för verksamheten och passar dina individuella förutsättningar. I denna tjänst finns det möjlighet till distansarbete på deltid efter dialog med din chef.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Enhetschef
Malin Åberg malin.aberg@malmo.se 0723-944876 Jobbnummer
