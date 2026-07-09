Sektionschef till Processlab i Skärblacka, Norrköping
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2026-07-09
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Vi på Billerud tror att när vi har morgondagen i åtanke gör vi vårt bästa idag. Tack vare våra medarbetare är vi ett världsledande företag inom vår bransch av förnybara papper- och förpackningsmaterial. Vill du uppnå din fulla potential och bidra till en hållbar morgondag? Bli en del av oss!
Vi söker nu en Sektionschef till Processlab i Skärblacka, Norrköping.
Processlaboratoriet i Skärblacka är en viktig del av brukets verksamhet och arbetar nära massa- och pappersproduktionen för att bidra till en stabil, effektiv och hållbar drift. Här kombineras avancerad kemisk analys med ett tydligt verksamhetsfokus, där laboratoriet ansvarar för kontroll av utsläpp till luft och vatten samt uppföljning av processmedia och den tillverkade massan. Genom detta arbete säkerställs att produktionen kan styras och utvecklas i linje med både interna mål och externa krav. Laboratoriet är ackrediterat inom kemisk vattenanalys, vilket innebär att arbetet bedrivs med hög noggrannhet, spårbarhet och kvalitet i varje steg.
Som sektionschef har du ett övergripande ansvar för verksamhet, resultat och personal, och leder och utvecklar laboratoriets arbete tillsammans med ditt team bestående av laboratorieingenjör och laboratorietekniker och processlaboranter. Du har en nyckelroll i att stärka kopplingen mellan analys, produktion och utveckling samt i att driva förbättringar och effektiviseringar i arbetssätt och processer.
Ditt uppdrag i rollen kommer att vara:
• Leda, planera och följa upp arbetet på Processlaboratoriet.
• Ha personalansvar, inklusive utveckling, arbetsmiljö och kompetensförsörjning.
• Utveckla verksamheten utifrån brukets behov och uppsatta mål.
• Säkerställa kvalitetssäkring och ackreditering enligt ISO 17025.
• Driva förbättringsarbete och effektivisering av arbetssätt.
• Medverka i miljö- och processutvecklingsprojekt.
• Leda arbetet i brukets kemikaliegrupp.
Vi sätter Safety First! Hos oss på Billerud ansvarar vi alla för att bidra till en säker arbetsmiljö. Publiceringsdatum2026-07-09Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som sektionschef Processlab har du:
• Högskoleutbildning inom kemi, naturvetenskap eller teknik. Alternativt erfarenhet som Billerud bedömer som motsvarande.
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet från ackrediterat lab enligt ISO 17025.
• Ledarskapserfarenhet
Det är starkt meriterande om du:
• Har erfarenhet från processindustri eller massa- och pappersindustri.
• Erfarenhet av internrevision enligt ISO 17025Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. För att trivas i rollen tror vi att du är en närvarande ledare som skapar engagemang och bygger förtroende i gruppen. Du arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet, samtidigt som du driver förbättringar och hittar lösningar i en verksamhet där förutsättningarna kan förändras snabbt. Du har ett tekniskt intresse och en vilja att förstå verksamheten i grunden, vilket gör att du kan stötta både ditt team och produktionen.
Som person är du relationsskapande och kommunikativ, med förmågan att bygga förtroende i organisationen och samarbeta effektivt över gränsytor. Genom ett närvarande och situationsanpassat ledarskap tar du dig tid att förstå verksamheten på djupet och skapar engagemang, ansvarstagande och genomförandekraft.
Våra värderingar är viktiga för oss och vi tror att du som söker känner igen dig i våra värdeord: Värna om varandra och vi håller det vi lovar. Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Kullberg, Avdelningschef Kvalitet & Miljö på Anna.Kullberg@billerud.com
eller på telefon +46703178679.
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Marcus Blomberg, Manager HR Operations Generalist Center på marcus.blomberg@billerud.com
Vi undanber oss förslag från externa rekryteringsleverantörer.
Ansökningsinformation
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-23. Med anledning av semestrar under perioden v.29 till 31 så kan återkoppling dröja längre än normalt.
Billerud är en jämställd arbetsgivare. Vi omfamnar mångfald och är engagerade i att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
Varför oss?
• En möjlighet att bidra till en mer hållbar framtid
• Utvecklings- och karriärmöjligheter
• Prestationsbaserad bonus, tjänstepension och en rad olika förmåner enligt företagets policy.
• Möjlighet till hybridarbete enligt företagsstandard.
Vår rekryteringsprocess innehåller: intervjuer, rekryteringstester, referenstagning, alkohol- och drogtest. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Billerud Sweden AB
(org.nr 556876-2974), https://www.billerud.se/karriar/lediga-tjanster
Bergslagsvägen 45 (visa karta
)
617 30 SKÄRBLACKA Jobbnummer
9998500