Sektionschef till Päronskogens vård- och omsorgsboende
Malmö kommun / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2026-01-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260181
Vi söker en sektionschef till Päronskogen, uppdraget passar dig som vill arbeta nära verksamheten, ha ett tydligt chefsansvar och tillsammans med andra skapa struktur, stabilitet och kvalitet i vardagen.
Päronskogen omfattar 38 lägenheter fördelade på två plan. Verksamheten består av två gruppboendeavdelningar, två demensavdelningar samt nattorganisation. Inriktningen är omsorg för personer med demenssjukdom.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Som sektionschef ansvarar du för din del av verksamheten och delar det övergripande ledarskapet med en sektionschefskollega på boendet. Ni har ett gemensamt ansvar för helheten, men varsin personalgrupp och egna arbetsgrupper. Du ingår även i ledningsgrupp tillsammans med andra sektionschefer inom särskilt boende.
Vi söker dig med ett närvarande, tydligt och operativt ledarskap. Här får du möjligheten att aktivt ta ansvar för samarbete, arbetsformer och struktur, samt säkerställa att uppdraget bedrivs enligt beslutade mål och ramar. Du arbetar nära både dag- och nattverksamhet och skapar förutsättningar för ett fungerande helhetsarbete över dygnet.
I rollen ingår ansvar för bemanning, arbetsmiljö, rehabiliteringsprocesser och kompetensutveckling. Du leder dialoger och bidrar till att skapa en trygg och professionell arbetsmiljö för medarbetarna.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som har:
• En relevant akademisk examen, minst 180 hp.
• Chefserfarenhet, minst 1 år
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Följande erfarenheter är meriterande:
• Genomförd chefs- eller ledarskapsutbildning
• Arbetslivserfarenhet med koppling till vård- och omsorg
• Dokumenterad erfarenhet av att driva framgångsrika utvecklingsprojekt
• Erfarenhet inom digitalisering och e-hälsa
Vi letar efter en person som kan leda, motivera och ge befogenheter för att nå gemensamma mål. Du ska kunna samordna grupper, skapa engagemang och vara en referenspunkt. Trygghet, stabilitet och självinsikt är viktigt, liksom att se relationer i sitt rätta perspektiv och hantera dem konstruktivt.
Tydlig kommunikation är avgörande. Du ska säkerställa att budskap når fram och att förväntningarna är klara, samtidigt som du följer upp för att säkerställa effektivitet. Vi söker någon som ser helheten, tar hänsyn till det större perspektivet och agerar med organisationens bästa i åtanke.
Uthållighet är viktigt för att förbli motiverad trots motgångar. Du ska arbeta tills projekt är avslutade eller mål uppnådda. Bra samarbetsförmåga är också nödvändig; du ska kunna lyssna, kommunicera och lösa konflikter konstruktivt.
Om arbetsplatsen
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdragÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur
Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Jobbnummer
9708484