Sektionschef till Norrbotniabanan - Centrala Skellefteå
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Vill du vara med och leda ett av Sveriges mest spännande infrastrukturprojekt? Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Vi har nu startat byggnationen av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå och vi söker nu en erfaren person till rollen som produktionschef. Du ansvarar för hela sträckan genom centrala Skellefteå, från Södra Tuvan till Degerbyn. Projektet är komplext med byggnation i befintligt spår och nära bebyggelse samt omfattar resecentrum, Skellefteå C. Vilket innebär en stor del samråd med externa parter. Byggnationen är fördelad på åtta entreprenader med beräknad produktionskostnad på cirka 5 miljarder kronor. Du har personalansvar för en grupp på 8-15 personer i rollerna projektledare, projektingenjörer och byggledare samt samordningsansvar för hela sektionen, inklusive våra resurskonsulter. Som produktionschef ingår du i ledningsgruppen för byggnationen mellan Umeå och Skellefteå, där vi tillsammans säkerställer bästa framdrift för hela Norrbotniabanan.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Ombudsansvar i entreprenadkontrakt
Ekonomiskt ansvar för sektionen
Stöd till projektledarna genom hela projektets faser
Bemanning och rekrytering för att genomföra projekten inom sektionen
Samordningsansvarig gentemot Skellefteå kommunKvalifikationer
Vem är du?
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som har
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp med teknisk inriktning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
mångårig erfarenhet som projektledare inom bygg- och anläggningsbranschen. Du har lett större team genom hela projekt
goda kunskaper inom entreprenadjuridik
Det är meriterande om du har
chefserfarenhet med personalansvar
erfarenhet av projektledning inom väg- eller järnvägsprojekt
Övrig information
Placeringsort för denna tjänst är Skellefteå.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är planerade att genomföras via skype vecka 37.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "16:2026:111". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
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000 00 ORT ENLIGT ANNONSEN Kontakt
Rekryterande chef
Maria Erlandsson maria.erlandsson@trafikverket.se 0101236791 Jobbnummer
9988555