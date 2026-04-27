Sektionschef till Malmö Idrottsgymnasium
2026-04-27
Malmö Idrottsgymnasium, på Eleda stadion, är en gymnasieskola som kombinerar högkvalitativ utbildning med målmedveten idrottssatsning. Vi söker en sektionschef som vill vara med och fortsätta utveckla vår skola inom lokal, IT och administration.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Som en del av skolans ledningsgrupp ges du som sektionschef möjlighet till ledningsansvar för fastighet och lokaler samt ansvar för skolans stödfunktioner och administrativa arbete genom att driva och samordna:
Administration - driva och samordna skolans administrativa arbete såsom elev- och personaladministration, ärendehantering, digitalisering, GDPR samt löpande ekonomiadministration.
Lokal och fysisk miljö - driva och samordna skolans arbete med fastighetsfrågor/lokaler, säkerhets- och trygghetsfrågor, systematiskt brandskyddsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete och myndighetskrav.
Inköp och upphandling - driva och samordna inköp och upphandling avseende de delar som finns i ekonomisystemet och ramavtal.
IT - driva och samordna arbetet av såväl digital som administrativ karaktär.
Personal- och arbetsmiljöansvar - chefskap över skolans icke-pedagogiska personal med tillhörande budget- och personalansvar.
Tillsammans med kollegor i ledningsgruppen bedriver ni ett kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete för att skapa effektiv och högkvalitativ service utifrån elevers och personalens behov. I det dagliga arbetet har du kontakt med fastighetsförvaltare, externa samarbetspartners och leverantörer. I uppdraget har du även samverkan med förvaltningens stödfunktioner, andra förvaltningar, myndigheter, civilsamhället och andra skolenheter.
Du rapporterar till rektor och du verkar för den delegering rektor ger dig.KvalifikationerKvalifikationer
Högskolexamen motsvarande 180 hp/kandidatnivå och 3 års erfarenhet inom relevant yrkesområde,
eller
Annan utbildning i kombination med 8 års erfarenhet inom relevant yrkesområde.
Utöver det ser vi att du har:
Chefs- och ledarerfarenhet med personalansvar
Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete
Mycket god kunskap inom fysisk arbetsmiljö samt tillhörande fördjupningsområde så som säkerhet och skötsel- och driftsavtal
Mycket god digital förmåga att använda olika digitala verktyg för kommunikation, samt sätta sig in i nya program och system
Mycket goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift samt goda språkkunskaper i engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Ledarutvecklingsprogram/ledarutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
Erfarenhet av drift av verksamhet, särskilt inom lokal och säkerhet
Erfarenhet av samarbete med externa aktörer
Erfarenhet av facklig samverkan/facklig förhandling
Förståelse för politiska processer och hur dessa omsätts i praktiken.
Du är en trygg och modig ledare som motiverar och ger andra befogenheter för att effektivt nå gemensamma mål. Med stabilitet och självinsikt skapar du engagemang och delaktighet. Du kommunicerar klart och tydligt, anpassar dig efter situationen och lyssnar aktivt. Med förmågan att se helheten och det större perspektivet agerar du för hela verksamhetens bästa och omsätter strategiska beslut i handling. Därtill är du bekväm i att navigera genom komplexa frågor, bryta ner problem och hitta effektiva lösningar. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Om arbetsplatsen
Malmö Idrottsgymnasium är placerad i Eledastadion på Stadionområdet i centrala Malmö. Här erbjuds studieförberedande ekonomiprogrammet, naturvetenskapliga programmet och samhällsvetenskapliga programmet. Utöver detta erbjuder vi även yrkesförberedande försäljning- och serviceprogrammet. Inom ramen för anpassat gymnasium erbjuder vi det nationella programmet hälsa, vård och omsorg.
Vill du veta mer om oss? Besök: https://malmo.se/idrottsgymnasium
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi 1700 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 5 augusti eller enligt överenskommelseÖvrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
