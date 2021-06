Sektionschef till lever-pankreassektionen - Region Uppsala - Sjukvårdschefsjobb i Uppsala

Region Uppsala / Sjukvårdschefsjobb / Uppsala2021-06-30Verksamsamhetsområde kirurgi, lever-pankreassektionenMed 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.Verksamhet kirurgiVi har ca 400 anställda fördelade på mottagningar, vårdavdelningar och medicinska sektioner. En stor del av vården består av riks- och regionpatienter som remitterats för högspecialiserad utredning och behandling. Vi är en forskningsintensiv klinik i nära samarbete med Uppsala universitet.Lever-PankreassektionenVerksamheten omfattar utredning och behandling av kirurgiska sjukdomar i lever, gallvägar, tolvfingertarm och bukspottskörtel. Det bedrivs högspecialiserad vård och handläggning av ett stor antal patienter från regionen.Ditt uppdragSom sektionschef har du medicinskt ledningsansvar för vår leverpankreassektion. I uppdraget ingår också ansvar för produktion, personal, kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. Du blir direkt underställd verksamhetschefen samt ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Ditt uppdrag blir att leda och utveckla sektionen i sin helhet mot uppsatta mål.2021-06-30Vi söker dig som är specialistläkare alternativt böl eller öl, meriterande är tidigare chefsuppdrag. Du är en tydlig och trygg ledare som skapar delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. Vi kommer att lägga stor vikt på din lämplighet att kombinera både läkar- och chefsroll.Vi erbjuderTjänsten är tillsvidareanställning inom din grundprofession och ett visstidsförordnande som sektionschef på tre år. Uppdraget som sektionschef är heltidstjänstgöring inom verksamhetsområde kirurgi och innebär kombinerad klinisk tjänstgöring som leverpankreaskirurg med chefsuppdrag. Heltid, jour och beredskapstjänstgöring ingår. Lön och tillträde enligt överenskommelse.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer?Bengt Isaksson, verksamhetschef, nås via växeln 018-611 00 00Facklig kontaktpersonJanniz Jönsson, UAL, nås via växeln 018-611 00 00Vill du jobba med oss?Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan.OBS! Bifoga samtliga handlingar som styrker kompetenskraven.De handlingar vi behöver förutom CV och personligt brev är specialistbevis och om disputation anges som merit även bevis om disputation.Även om du har sökt tjänster hos oss på Akademiska sjukhuset tidigare, behöver du skicka in dessa dokument för att det ska vara en komplett ansökan.För att din ansökan ska kunna bedömas av Sakkunniggruppen är det viktigt att alla anställningshandlingar är oss till handa senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kommer inte tas vidare i anställningsprocessen. Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus måste sakkunnigprövas (Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§) och dokumenten är nödvändig för sakkunnigprövningen.Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas anslagstavla https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/ Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde enl ök. -Sista dag att ansöka är 2021-08-15REGION UPPSALA5839029