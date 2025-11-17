Sektionschef till lever-pankreassektionen
2025-11-17
Verksamhetsområde kirurgi och urologi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Vi har ca 500 anställda fördelade på mottagningar, vårdavdelningar och medicinska sektioner. En stor del av vården består av riks- och regionpatienter som remitterats för högspecialiserad utredning och behandling. Vi är en forskningsintensiv klinik i nära samarbete med Uppsala universitet.
Lever-Pankreassektionen
Verksamheten omfattar utredning och behandling av kirurgiska sjukdomar i lever, gallvägar, duodenum och pancreas. Det bedrivs högspecialiserad vård och handläggning av ett stort antal patienter från regionen.
Ditt uppdrag
Som sektionschef har du medicinskt ledningsansvar för vår Lever-Pankreassektion. I uppdraget ingår också ansvar för produktion, personal, kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. Du blir direkt underställd verksamhetschefen samt ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Ditt uppdrag blir att leda och utveckla sektionen i sin helhet mot uppsatta mål.
Vi söker dig som är specialist i Kirurgi med inriktning på Lever-Pancreaskirurgi, meriterande är tidigare chefsuppdrag och forskning inom området. Du är en tydlig och trygg ledare som skapar delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. Vi kommer att lägga stor vikt på din lämplighet att kombinera både läkar- och chefsroll.
Vi erbjuder
Tjänsten är tillsvidareanställning som kirurg och ett visstidsförordnande som sektionschef på tre år. Uppdraget som sektionschef är heltidstjänstgöring inom verksamhetsområde Kirurgi och Urologi och innebär kombinerad klinisk tjänstgöring som leverpankreaskirurg med chefsuppdrag. Heltid, jour och beredskapstjänstgöring ingår. Lön och tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Bengt Isaksson, verksamhetschef, nås via växeln 018-611 00 00
Facklig kontaktperson
Fredrik Linder, UAL, nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
I de fall den sökande är specialistutbildad läkare behöver en sakkunnigprövning genomföras inför tillsättning, enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§. Bifoga därför samtliga handlingar som styrker kompetenskraven; dvs CV och personligt brev, ditt specialistbevis och om disputation anges som merit även bevis om disputation.
