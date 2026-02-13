Sektionschef till kundserviceenheten
Kronofogdemyndigheten / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-02-13
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Vi söker dig som tycker att det är viktigt och roligt att leda verksamhetsnära och att utveckla verksamheten tillsammans med andra.
Om jobbet
Som sektionschef skapar du förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap genom att utöva ett nära ledarskap. Du har verksamhets- personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för din sektion. Som medlem i enhetens ledningsgrupp tar du ansvar för att tillsammans med dina kollegor i ledningsgruppen, leda och utveckla enheten. Du samarbetar inom och utanför myndigheten för att nå resultat och skapa värde för våra kunder.
Som sektionschef för Kundservice leder du cirka 20 medarbetare och ansvarar för sektionens operativa leverans och utveckling. Sektionen besvarar inkommande samtal och mejl och arbetar i linje med verksamhetens prioriteringar för tillgänglighet, kvalitet och kundbemötande.
I rollen ingår att leda och följa upp arbetet, säkerställa bemanning samt initiera och genomföra förbättringsåtgärder. Du ingår i enhetsledningen och bidrar till helheten i verksamhetens styrning och utveckling.
Placeringsorten är Göteborg.
Du förväntas kunna utöva ett nära ledarskap även när du och dina medarbetare arbetar på olika platser.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I dina medarbetares arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott.
Om dig
Som chef på Kronofogden förväntas du leva upp till våra ledarkriterier och vår medarbetarpolicy.
Du utövar ett nära ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Du har förmåga att leda i förändring och utvecklar verksamheten genom ständiga förbättringar. Din analytiska förmåga innebär att du kan hantera en hög grad av komplexitet i ditt arbete och att du har förmågan att förstå hur olika delar av verksamheten påverkar varandra. Du förväntas fatta beslut, agera och leda även om svaren inte är givna, vägvalen inte tydliga och arbetssätten inte självklara. Som chef visar du stor tillit till dina medarbetares förmåga även om du ytterst är ansvarig för resultat och kvalitet. Du kommunicerar på ett sätt som skapar delaktighet och engagemang samt har förmåga att samarbeta och främja en god arbetsmiljö. Att vara chef och ledare innebär både att du utmanar och att du själv kan utmanas kring tankesätt och arbetssätt.Publiceringsdatum2026-02-13Kvalifikationer
- högskoleutbildning med minst 180 hp (120 p enligt gamla systemet) inom ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer som relevant.
- några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet.
Det är önskvärt att du har tidigare chefserfarenhet. Det är även önskvärt att du har aktuell erfarenhet av arbete på kronofogden.Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med en provanställning i sex månader. Du blir anställd som handläggare och får ett chefsförordnande på fyra år. Om du redan är anställd på Kronofogden, kvarstår du i din grundbefattning under förordnandetiden. Resor i jobbet förekommer. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbets-uppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att följa oss på LinkedIn och besöka vår webbplats.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-06!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
