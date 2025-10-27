Sektionschef till Kriscentrum Boende heder
2025-10-27
Dina arbetsuppgifter
Sektionschefen kommer att ansvara för Kriscentrum boende heder. Boendet tar emot barn och ungdomar (14-22 år) som är eller misstänks vara utsatta för hedersvåld och förtryck. Boende heder är ett formellt hvb/skyddat boende. Placeringar kommer främst från Malmö Stad men boendet tar även emot placeringar från andra kommuner.
I uppdraget som sektionschef ingår att leda och fördela arbetet i gruppen med ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö och den administration som kommer med dessa ansvarsområden.
Som sektionschef ska du utveckla kompetens, engagemang och arbetsglädje i samspel med dina medarbetare och övriga kollegor. För oss är det viktigt att du som chef kommunicerar, vägleder och stimulerar dina medarbetare och tar tillvara och utvecklar deras kunskaper och erfarenheter.
Du kommer att ingå i enhetens ledningsgrupp där du förväntas bidra och delta i utvecklingsarbetet på enheten.Kvalifikationer
För att vara aktuell till tjänsten som sektionschef har du:
• Socionomexamen eller annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig.
• Minst fem års erfarenhet av socialt arbete
• Erfarenhet från arbete med hedersförtryck och våld.
• Erfarenhet av arbete som chef på dygnetruntboende, samt med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.
• Kunskap och/eller erfarenhet av att arbeta med utveckling, förändring, förbättring och kvalitetsarbete
• Förmåga att kommunicera obehindrat i svenska i tal och skrift
Meriterande för tjänsten är om du har:
• Vidareutbildning inom området våld i nära relationer
• Kunskap om lagstiftning och föreskrifter inom HVB samt specifikt inom våld i nära relationer inklusive heder
• Erfarenhet av att arbeta i offentlig förvaltning och en politiskt styrd organisation
• Erfarenhet av att samverkan med interna och externa aktörer
• Erfarenhet av myndighetsutövning barn och vuxna.
• Erfarenhet av arbete som föreståndare på skyddat boende eller hvb.
Du har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och fattar genomtänkta beslut. Du har förmåga till gott samarbete och kan anpassa dig till förändrade omständigheter.
Om arbetsplatsen
Kriscentrum Malmö erbjuder olika typer av insatser inom området våld i nära relation. Enheten har ca 70 medarbetare som arbetar på våra boenden, i öppenvård, med utbildning och konsultation till personal. Enheten har även regionala uppdrag där vi samverkar med bl.a länsstyrelsen, skånes kommuner, polisen, regionen och jämställdhetsmyndigheten m fl. Enheten leds av enhetschef och 4 sektionschefer. Vi behöver nu utöka med en sektionschef.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Tjänsten kommer endast tillsättas i det fall erforderliga beslut fattas.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
