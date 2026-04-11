Sektionschef till Heldygnsvårdssektionen på SCÄ
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Danderyd Visa alla sjukvårdschefsjobb i Danderyd
2026-04-11
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Nu söker vi en sektionschef till heldygnsvården vid Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ), med placering på Danderyds sjukhus.
Publiceringsdatum2026-04-11Om företaget
Stockholms centrum för ätstörningar är en av världens största specialistkliniker för behandling av ätstörningar. Vi erbjuder vård för patienter i alla åldrar och har ett brett och integrerat vårdutbud - från digital vård och öppenvård till intensiv öppenvård, dagvård, heldygnsvård och nationell högspecialiserad vård.
Vi är idag cirka 300 medarbetare och befinner oss i en spännande utvecklingsfas med fokus på:
ökad tillgänglighet och digital innovation
stärkt kunskapsstyrning och evidensbaserad vård
utveckling av den befintliga heldygnsvården och den nationella högspecialiserade vården
fortsatt satsning på forskning, utbildning och kvalitetsarbete
Vår heldygnsvård, som har cirka 100 medarbetare, är placerad på Danderyds sjukhus och utgör en viktig del i vårdkedjan för de svårast sjuka patienterna.Dina arbetsuppgifter
Som sektionschef har du ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och följa upp heldygnsvården. Du driver verksamheten framåt tillsammans med engagerade enhetschefer och medicinskt ledningsansvariga läkare. Du är närmsta chef för tre enhetschefer, och du är även chef för den paramedicinska gruppen i heldygnsvården.
I rollen ingår ansvar för:
verksamhet, kvalitet och patientsäkerhet
ekonomi och resursstyrning
personal och arbetsmiljö
förändrings- och utvecklingsarbete
Du leder sektionens ledningsgrupp och ingår i klinikens ledningsgrupp, där du bidrar till SCÄ:s strategiska utveckling och helhetsperspektiv. Det här är en roll för dig som både vill vara nära verksamheten och samtidigt påverka på en övergripande nivå.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har en vårdrelaterad högskoleutbildning (t.ex. specialistsjuksköterska inom psykiatri)
har dokumenterad chefserfarenhet inklusive rekrytering
har god förståelse för evidensbaserad vård, patientsäkerhet och kvalitetsarbete
Erfarenhet av att leda andra chefer är meriterande, liksom erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård, ätstörningsvård och barn- och ungdomspsykiatri. Kunskap om FBT och/eller KBT-E är meriterande.
Erfarenhet av arbete i Microsoft 365/Teams samt Region Stockholms system (t.ex. Heroma, Raindance, QlikView/QlikSense, Clockwork, Edit/Platina och Take Care) är meriterande.
Som ledare är du:
empatisk och strukturerad, trygg, tydlig och kommunikativ
har god förmåga att prioritera
är engagerad och närvarande
utvecklingsinriktad och bekväm i förändring
bra på att skapa delaktighet och arbetsglädje
Du har förmåga att växla mellan operativt och strategiskt arbete och trivs i en miljö med högt tempo och höga ambitioner.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.Tillträde
Enligt överenskommelse
Anställningsform:
Tillsvidareanställning i grundprofessionen, heltid, 40 tim/vecka.
Sektionschefsförordnande om 3 år.
Våra förmåner:
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även flextid, friskvårdstimme, samt 5000kr i friskvårdsbidrag/kalenderår.
Läs mer om vårt arbetsgivarerbjudande här
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb-1/Lediga-jobb/#!/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
John Hasslinger, Psykologförbundet regionstockholm@psykologforbundet.se Jobbnummer
9848782