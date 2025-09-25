Sektionschef till Hälsa och förbyggande
2025-09-25
Välkommen till avdelningen för Hälsa och Förebyggande
Här arbetar vi med ett unikt och viktigt uppdrag: att främja hälsa, förebygga ohälsa och stärka människors delaktighet i samhället. Vi ansvarar för insatser enligt både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, och utvecklar nya arbetssätt som gör skillnad i människors vardag.
Ett särskilt fokus i vårt arbete är att öka livskvaliteten för äldre, minska ofrivillig ensamhet samt förebygga våld i nära relationer. Vi arbetar också med icke behovsprövade insatser för att stärka invånarnas hälsa och välbefinnande. Genom att erbjuda tidiga och lättillgängliga stödinsatser kan vi förebygga ohälsa och bidra till ett mer jämlikt och hållbart Malmö.
Det här får du hos oss:
•
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad på riktigt.
•
Ledarskapsutveckling genom både utbildning och spännande utmaningar.
•
En grundlig introduktion som ger dig trygghet i din nya roll.
•
Möjlighet att påverka och bidra till verksamhetens utveckling.
Avdelningen består av tre enheter med totalt cirka 270 medarbetare. Vi driver bland annat mötesplatser för seniorer, dagverksamheter, fixartjänster, IT-fixare, fallprevention, anhörigstöd, ledsagarservice, avlösning i hemmet samt konsultativa funktioner inom demens, psykiatri och diabetes.
Om rollen som sektionschef
Vi söker dig som vill bli en del av avdelningen Hälsa och Förebyggande. Som sektionschef leder du medarbetare med djup specialistkunskap inom sina områden. Ditt ansvar är att:
•
Ansvara för personal, verksamhet och ekonomi
•
Organisera och driva verksamheten mot våra gemensamma mål
•
Leda processer som stärker och utvecklar vårt kärnuppdrag
Ditt första uppdrag blir ett tidsbegränsat chefsuppdrag under en kollegas föräldraledighet. Därefter erbjuds du ett nytt chefsuppdrag inom avdelningen.
Till att börja med leder du vårt konsultativa team med demenssjuksköterskor, Silviasystrar, psykiatrisjuksköterskor, psykiatriundersköterska och diabetessjuksköterskor. Tillsammans stödjer ni förvaltningens verksamheter med expertkunskap.
Du som söker har:
• En relevant akademisk examen, minst 180hp
• Chefserfarenhet
• Erfarenhet av en politiskt styrd organisation
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Chef- eller ledarskapsutbildning
• Projektledarutbildning
• Arbetslivserfarenhet av att leda kvalitets- och utvecklingsarbete
• Arbetslivserfarenhet av projektledning för större projekt
• Erfarenhet av facklig samverkan
I rollen behöver du vara trygg och stabil i ditt ledarskap, med en god självinsikt som gör att du kan se relationer i sitt rätta perspektiv och agera med balans även i utmanande situationer. Du uttrycker dig tydligt, ser till att budskap når fram och gör förväntningar klara för alla berörda. Genom att följa upp och påminna skapar du både tydlighet och ansvarstagande.
När du samarbetar med andra möter du dem med lyhördhet och smidighet. Du lyssnar in, kommunicerar öppet och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Som ledare motiverar och engagerar du, fördelar ansvar och samordnar grupper så att alla kan bidra. Du blir en naturlig referenspunkt och skapar delaktighet som driver verksamheten framåt.
Du planerar och organiserar arbetet med struktur och överblick. Genom att prioritera rätt och hålla tidsramar skapar du förutsättningar för verksamheten att nå sina mål.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställd
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om arbetsplatsen
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister.
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur.
Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa! Ersättning
Malmö stad Kontakt
Enhetschef
Christina Hansson Ravanelli christina.hanssonravanelli@malmo.se 0768-598439
9527269