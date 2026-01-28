Sektionschef till Gripen HMI & Display System EF
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker nu en sektionschef inom området Human Machine Interaction and Display Systems EF. Som sektionschef kommer du bli en del av en välfungerande ledningsgrupp som ansvarar för den världsledande utvecklingen av presentation, display och interaktionstekniker i cockpit på Gripen E/F.
Sektionen är områdets Operational Excellence och ansvarar för områdets systematiska implementering av arbetssätt, processer och verktyg och att skapa en kultur fokuserad på ständig förbättring. Därtill finns ett ansvar för underhåll, förvaltning och utveckling inom områdets prototyp verksamhet.
Du blir en del av en växande sektion med 19 engagerade medarbetare, fördelade i både Linköping och Solna. Rollen som Sektionschef erbjuder därmed möjlighet till placering på någon av dessa orter.
Din Profil
För att du ska trivas i rollen tror vi att du lockas av att genom ditt ledarskap utveckla människor och verksamhet. Är du dessutom intresserad av systemdesign, mjukvarudesign, flygande farkoster och har erfarenhet av system- eller mjukvaruutveckling i Agil utvecklingsmiljö kan du vara den vi söker!
Vi tror att du har:
Dokumenterad erfarenhet av ledande roller, exempelvis som chef, projekt- eller teamledare - med fördel inom tekniska områden.
En högskole- eller universitetsutbildning, gärna inom teknik eller andra relevanta områden.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Som person tror vi att du motiveras av förbättringsarbete och trivs med att arbeta i en utvecklingsmiljö med såväl operativa som strategiska uppgifter. Eftersom rollen innebär många kontakter och stor grad av samarbete läggs stor vikt vid din sociala förmåga. Du är kommunikativ och handlingskraftig och med ditt ledarskap bidrar du till att entusiasmera och motivera personer i din omgivning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
