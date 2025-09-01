Sektionschef till Forensiska system vid IT-avdelningen
Polismyndigheten - Linköping - Pac / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2025-09-01
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten - Linköping - Pac i Linköping
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 40 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Som anställd på Polismyndighetens IT-avdelning är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden och en möjlighet att göra skillnad på riktigt.
Polisens IT-avdelning har cirka 1300 anställda och ansvarar för all IT som används av myndighetens närmare 40 000 medarbetare. Avdelningen ansvarar för att, i dialog med kärnverksamheten upphandla, utveckla, livscykelhantera, ge support och sköta drift av samtliga it-system och därtill hörande it-infrastruktur.
Enheten Utredning, Lagföring och Forensiska system har ett helhetsansvar för utveckling och livcykelhantering av systemstöden för polisens Utredningsverksamhet och för den Forensiska verksamheten. Här arbetar både generalister och experter och finns placerad i Stockholm och Linköping.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som chef för Forensiska system
Sektionen Forensiska system ansvarar för systemstöden i den forensiska verksamheten systemstöd för biometri, avancerad bildanalys, it-brott och it-forensik.
Som sektionschef inom Polisens IT-avdelningen agerar du på indirekt chefsnivå, där du leder och utvecklar medarbetare och verksamhet i en organisation som bidrar till samhällsnytta. Det innebär ett spännande och omfattade uppdrag i händelsernas centrum. Vi söker dig som är strukturerad, flexibel och kan arbeta både operativt och strategiskt. Det krävs förmåga att se och förstå verksamhetens roll i ett övergripande perspektiv, där samverkan med hela Polismyndigheten är av stor vikt. Du kommer bland annat att ansvara för verksamhetens planering, leveranser, uppföljning samt ekonomi.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbeten
ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
för funktionen relevant högskoleexamen
svenskt medborgarskap
har erfarenhet av att arbeta med agila metoder
ett par års erfarenhet av produktutveckling inom it-området
minst 3 års aktuell erfarenhet av att ha arbetat i stora och komplexa organisationer
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
minst ett års erfarenhet av att driva och leda arbete genom andra chefer
erfarenhet av att leda IT-utveckling inom en statlig myndighet eller offentlig verksamhet
flerårig erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
chefs- och ledarskapsutbildning
Vi söker en sektionschef som har flera års erfarenhet av ledarskap och att leda utveckling utifrån agila arbetssätt med stort leveransfokus. Du har erfarenhet av att leda verksamhet i förändring, med effektiva, automatiserade processer som mål, i kombination med hög service. Du är analytisk och kommunikativ och som chef verkar du för en miljö som stimulerar till samarbete, samverkan och ett fortgående utvecklingsarbete.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
analys och helhetssyn
mål och resultat
utveckling och förändring
social säkerhet
muntlig och skriftlig kommunikation
skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna via länken https://polisen.se/ledarkriterier/
Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.Kontakt
Har du frågor om funktionen är du välkommen att kontakta rekryterande chef,
Sanna Östmark, tfn 010-563 71 21, sanna.ostmark@polisen.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta gärna HR-konsult,
Anna Orhall, tfn 070-593 13 73, anna.orhall@polisen.se
Fackliga företrädare
SACO, nås via Polisens växel 114 14
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-56 166 27
ST, nås via Polisens växel 114 14 alternativt via mejl st.inom-polisen@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-56 387 10
Övrig information
Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
(gäller sökande som inte har pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten)
Förtroendearbetstid
Placering i Linköping. Resor till Stockholm en dag per vecka.
Säkerhetsklassning
Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovningSå ansöker du
Läs mer om hur du ansöker och får tillgång till aktuella urvalsfrågor här: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2025/september/sektionschef-till-forensiska-system-vid-it-avdelningen/
Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: jobb.chef@polisen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten - Linköping - Pac Jobbnummer
9485187