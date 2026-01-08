Sektionschef till enheten Kungsparken
Välkommen till Avdelning för ordinärt boende och enhet Kungsparken! Vårt huvudfokus är att bedriva vård och omsorg med god kvalitet dygnets alla timmar för att skapa trygghet för våra äldre och anhöriga.
Till hemtjänstområdet Fågelbacken söker vi nu en sektionschef. Vi söker dig som tillsammans med ett engagerat gäng medarbetare vill vara med att driva och utveckla verksamheten. Vi erbjuder ett meningsfullt uppdrag som första linjens chef med fokus på kvalitét, samarbete och utveckling.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Som sektionschef har du det övergripande ansvaret för planering, utveckling, personal och arbetsmiljö. Du arbetar för att hålla en god ekonomi och budget i balans.
Du leder och följer upp arbetet på sektionen utifrån gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner. Du har ett nära samarbete med dina medarbetare och vägleder dem för att säkerställa att de klarar sitt uppdrag samt att god vård och omsorg till våra äldre upprätthålls. Till din hjälp har du en hemtjänstkoordinator som hjälper till med bemanning och planering och flertalet andra viktiga stödfunktioner för att du ska ha de bästa förutsättningarna i ditt arbete.
Som sektionschef ingår du i enhetens ledningsgrupp där du tillsammans med andra sektionschefer bedriver utvecklings- och förbättringsarbeten för att skapa god kvalitét och effektiva verksamheter utifrån våra medborgares behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen, om minst 180hp, eller annan utbildning i kombination med minst 8 års chefserfarenhet
• Erfarenhet av att arbeta som chef i minst ett år
• God digital kompetens
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt goda kunskaper i dokumentation
Vi ser det som meriterande om du har:
• Chefs - eller ledarskapsutbildning
• Arbetslivserfarenhet från äldreomsorgen
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
• Kunskap om offentlig verksamhet
Vi söker dig som är trygg och stabil i ditt ledarskap. Du leder, motiverar och ger befogenheter för att nå gemensamma mål. I rollen som sektionschef ska du kunna samordna grupper, skapa engagemang och vara en referenspunkt. Du har självinsikt och ser relationer i sitt rätta perspektiv.
God samarbetsförmåga är viktigt och du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att budskap når fram och att förväntningarna är klara, samtidigt som du följer upp för att säkerställa effektivitet.
Du har förmåga och driv att arbeta tills projekt är avslutade eller mål uppnådda. Din uthållighet gör att du förblir motiverad trots motgångar.
Genom en god helhetssyn förstår du din roll men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Om arbetsplatsen
Välkommen till Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen! Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor.
Följ gärna oss på Instagram: https://www.instagram.com/jobba_i_vardomsorg
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Malmö stad har varit finskt förvaltningsområde sedan 2015. Det betyder att kommunen har en speciell skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål och skydda och främja deras språk och kultur. Odotamme innolla hakemustasi!
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Digital urvalsprocess
För att göra vår urvalsprocess smidig och modern kommer vi att använda digitala urvalsmetoder. Vi i Malmö stad samlar inte längre in personligt brev, fokusera istället på att uppdatera ditt CV och förbered dig på eventuella digitala tester och intervjuer.
Vill du vara med och göra skillnad för våra Malmöbor? Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
