Sektionschef till Endokrin- och sarkomkirurgi
Region Stockholm / Läkarjobb / Solna Visa alla läkarjobb i Solna
2025-11-05
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Ta chansen att leda sektionen för Endokrin- och sarkomkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, där du får spela en nyckelroll i en unik och specialiserad verksamhet.
Bli en del av ett multidisciplinärt team och bidra till att forma framtidens vård inom Tema Cancer. Vi ser fram emot din ansökan!
Du erbjuds
en ledande roll inom en unik och specialiserad sektion, där du är med och formar framtidens vård, forskning och utbildning
möjligheten att arbeta i en multidisciplinär miljö med mottagnings-, avdelnings- och operationsverksamhet med många samarbetsytor
ett chefsuppdrag med fokus på långsiktig kompetensförsörjning, utvecklingsarbete och kvalitetssäkring.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Sektionen för Endokrin- och sarkomkirurgi är en del av Medicinsk enhet (ME) Bröst-, endokrina tumörer och sarkom (BES) inom Tema Cancer. Vi är ensamutförare av endokrinkirurgi i Region Stockholm och har nationella vårduppdrag inom neuroendokrina tumörer, binjurekirurgi och sarkom. Inom vår verksamhet arbetar vi multidisciplinärt med mottagnings-, avdelnings- och operationsverksamhet främst i Solna, men har även samarbeten och uppdrag med verksamheter i Huddinge. Sektionen deltar i sjukhusets kirurgiska jourverksamhet, både genom egen beredskapslinje inom ME BES samt deltagande i mellan/traumajouren. Läs mer om Tema Cancer och vår verksamhet här.
Som sektionschef leder och fördelar du arbetet för sektionens läkare och säkerställer kvalitet, patientsäkerhet, ekonomiska resultat och arbetsmiljö.
Huvudsakliga ansvars- och arbetsområden:
driva långsiktig och hållbar kompetensförsörjning
ansvar för produktion och tillgänglighet
initiera och driva utvecklingsarbeten
bidra till att vi kan utreda och utföra våra nationella högspecialiserade vårduppdrag (NHV).
I rollen samarbetar du nära omvårdnadschefer inom sluten- och öppenvården och rapporterar till verksamhetschefen för ME BES. Tillsammans med sektionschef inom onkologi driver du en sektionsledningsgrupp och du ingår också i ledningsgruppen för ME BES.
Tjänsten avser ett förstalinjeuppdrag kopplad till ett chefsförordnande som gäller tillsvidare. Chefsuppdraget motsvarar cirka 50%, resterande tid arbetar du kliniskt med grundtjänst som tillsvidareanställd specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare.
Läs mer om hur det är att jobba som chef på Karolinska här.
Vi söker dig som
är en coachande ledare som aktivt engagerar dig i verksamheten, du skapar en miljö där medarbetarna känner sig stöttade och motiverade
är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard, du prioriterar, planerar och agerar utifrån detta samt anpassar dig vid förändringar
värdesätter samarbete och utvecklar verksamhetens mål tillsammans med ditt team, med tillit till deras kompetens och förmåga att ta ansvar
kommunicerar tydligt, du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara samt påminner och följer upp.
Vi värdesätter ditt engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas. Det är även viktigt att du har personlig integritet och agerar utefter sjukhusets värderingar i relation till dina medarbetare och organisationen i övrigt.KvalifikationerKvalifikationer
Svensk läkarlegitimation och specialistbevis i kirurgi
Erfarenhet av chefsroll eller ledande uppdrag
För att kunna fatta självständiga beslut och utöva ledarskap inom endokrin- och sarkomkirurgi krävs god kompetens och erfarenhet inom områdena
Goda språkkunskaper i engelska motsvarande B2-nivå, både tal och skrift.
Meriterande:
Disputation
Egen forskning inom fältet
Erfarenhet av handledning och undervisning.
Om rekryteringsprocessen
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare:
Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset där befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.
Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset:
Biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset kräver minst tre års klinisk heltidstjänstgöring
Överläkarbefattning kräver minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs även disputation.
För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå måste ansökan innehålla nedan:
Karolinskas meritförteckning för läkare elektroniskt ifylld enligt anvisning med tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade samt undertecknad och vidimerad av ej närstående personer
Bevis om specialistkompetens
Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
Bevis om docentur (i förekommande fall)
Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer
Här hittar du mer information om ansökan till läkartjänster.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6344". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Cancer Kontakt
Fredrik Karlsson 08-12379212 Jobbnummer
9590102