Sektionschef Till Civa, Anopiva
Region Östergötland / Sjukvårdschefsjobb / Linköping
2026-01-14
Vill du tillsammans med medarbetare och chefskollegor arbeta med evidensbaserad, personcentrerad vård och med att utveckla vårdens processer och flöden? Har du erfarenhet av chef- eller ledarskap och intresse för intensivvård och operationssjukvård? Välkommen till oss på Anopiva som sektionschef!
Vårt erbjudande
Anopiva (anestesi, operation och intensivvård) är den största kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och i Region Östergötland.
Kliniken är organiserad i tre sektioner - intensivvårds-sektionen, operation nord, operation syd - samt den steriltekniska enheten, och har sammantaget drygt 500 medarbetare.
Till intensivvårdssektionen hör avdelningarna för intensivvård (Civa), postoperativ vård (Postop) och intermediärvård (Cima). Civa vårdar patienter i alla åldrar med livshotande tillstånd. Avdelningen har tio vårdplatser och bedriver högspecialiserad intensivvård i nyrenoverade lokaler anpassade för framtidens behov. Cima vårdar patienter som har ett ökat vårdbehov, men inte intensivvård, exempelvis efter intensivvård, större kirurgi eller lättare trauma. Avdelningen har sex vårdplatser i moderna lokaler i nära anslutning till Civa. På Postop tas både barn och vuxna emot direkt efter operation - från enklare dagkirurgi till mer avancerade ingrepp. Här finns 24 vårdplatser.
Verksamheten är teknikintensiv personaltät och bedrivs i tätt samarbete mellan professioner och discipliner. Anopiva är en universitetssjukvårdsenhet där utbildning och forskning har central ställning, och patientsäkerhetskulturen är stark på kliniken.
Allt arbete på Anopiva vilar på fundamenten patientfokus, medicinsk kvalitet/patientsäkerhet, forskning/utbildning och medarbetarskap. Anopiva präglas av den gemensamma värdegrunden; att medarbetarna visar respekt för patienterna och varandra, tar ansvar för och främjar ett gott samarbete.
Hos oss kommer du att:
Stärka din förmåga att leda, driva och utveckla intensivvård i tvärprofessionellt och multidisciplinärt samarbete.
Utöka ditt nätverk inom chef- och ledarskap.
Utveckla såväl operativa som taktiska och strategiska delar av ditt chefs- och ledarskap, med stöd av HR- och ekonomifunktioner.
Tillsammans med medarbetare, chefskollegor och företrädare för andra verksamheter forma framtidens intensivvård och operationssjukvård.

Publiceringsdatum
2026-01-14

Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som chef innebär ett från verksamhetschef delegerat ansvar för enhetens resultat, FoU och utveckling och med ansvar för verksamhet, ekonomi, personal, kvalitet och arbetsmiljö. Sektionschefs uppdrag är att samverkan med verksamhetschef och andra chefer på kliniken verka för att nå verksamhetens mål. Sektionschef har övergripande medicinskt ansvar för sektionens verksamhet och för utveckling av detsamma, personal- och arbetsmiljöansvar för läkare knuta till sektionen och en andel av klinikens ST-läkare, samt för produktion inom enheten. Sektionschef har nära samarbete med de vårdenhetschefer som har personalansvar för övriga medarbetare på sektionen samt med andra sektionschefer på kliniken, är en del av klinikens ledningsgrupp och är direkt underställd verksamhetschefen. Uppdrag som sektionschef är förenat med 50 % klinisk tjänstgöring och är ett fyraårigt förordnande under en samtidig tillsvidareanställning på Anopiva.
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen består av läkare knutna till sektionen, där sektionschefen är närmaste chef. Sektionschefen samarbetar även nära med vårdenhetschefer och andra sektionschefer på kliniken, och ingår i klinikens ledningsgrupp vilket innebär ett nära samarbete över enhetens olika delar. Kompetensen inom gruppen säkerställs bland annat genom att sektionschefen ansvarar för årliga utvecklingssamtal med läkarna. Vidare sker kompetensöverföring och utveckling genom arbetsplatsträffar och studiedagar som organiseras i samverkan med utbildningsansvariga och vårdenhetschefer. Samarbetet inom arbetsgruppen präglas av ett nära och regelbundet samarbete mellan sektionschef, verksamhetschef, vårdenhetschefer och andra sektionschefer. Tillsammans ansvarar de för frågor som lönesättning, arbetsmiljö, rekrytering och verksamhetsutveckling. En viktig del av verksamhetens fokus är att ständigt förbättra patientsäkerhet, tillgänglighet, bemötande och kvalitet.
Om dig
Du är legitimerad läkare, gärna specialistläkare eller överläkare i anestesi och intensivvård. Klinisk skicklighet, erfarenhet av ledarskap eller ledarutbildning, liksom forskningserfarenhet, är meriterande. För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Du är du trygg, stabil och har god självinsikt samt förmåga att anpassa ditt arbetssätt efter omständig-heterna, och du har god organisationsförmåga, förmåga att strukturera och samarbeta. Du har en god kommunikativ förmåga och visar gott omdöme gentemot patienter, anhöriga och kollegor. Du driver det medicinska arbetet på sektionen framåt och är en kunskapsresurs för andra.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Anopiva

Kontakt
Verksamhetschef Lina De Geer lina.de.geer@regionostergotland.se 010-1031837 Jobbnummer
