Sektionschef till avdelningen för kontroll - Solna

2025-08-11
På Arbetsmiljöverket jobbar vi tillsammans för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Därför hjälper vi arbetsgivare att uppfylla de krav som finns och informerar om hur arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del av vardagen. Med arbetsmiljölagen som grund tar vi fram regler, inspekterar arbetsplatser och sprider kunskap om arbetsmiljöfrågor. Uppdraget är allvarligt men vår vardag präglas av arbetsglädje och vi är omtänksamma och hjälpsamma kollegor.Ditt nya arbete
Avdelning kontroll består av sex regioner - nord, mitt, öst, sydöst, väst och syd. Regionerna består av sektioner, som leds av sektionschefer.
Som sektionschef är du en del i myndighetens ledningssystem och leder den operativa tillsynsverksamheten. Du har resultat-, budget-, personal och arbetsmiljöansvar för en sektion med cirka 10-15 medarbetare och du rapporterar till regionchefen. Dina medarbetare genomför kontroller på arbetsplatser eller kan ha andra administrativa arbetsuppgifter. Som sektionschef i detta uppdrag i Region öst har du medarbetare på kontoret i Solna.
Arbetet innefattar att fatta operativa myndighetsbeslut, vilket innebär att du förväntas ta rättssäkra, snabba och ibland obekväma beslut som representant för myndigheten.
Om regionen
Du och dina chefskollegor i regionen öst ingår i regionens ledningsgrupp. Mycket av vår ledning och styrning behöver ha ett regionperspektiv och samsyn och kalibrering i ledningsgruppen blir därför viktig. Du företräder sektionen externt såväl i inspektionsarbetet som exempelvis i kontakter med media och i samverkan med myndigheter och andra organisationer. Resor och övernattning i tjänsten förekommer.Publiceringsdatum2025-08-11Bakgrund
Rollen kräver att du har:
• Högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, juridik, teknik och bygg, hälso och sjukvård, beteendevetenskap eller annan inriktning tillsammans med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Flera års chefserfarenhet med personal-, budget-, resultat- och arbetsmiljöansvar alternativt flerårig erfarenhet från inspektion av arbetsmiljö i kombination med ledarerfarenhet.
• Erfarenhet av aktivt arbetsmiljöarbete på ledningsnivå alternativt tillsyn, inspektion eller annan myndighetsutövning.
• Goda kunskaper i Officepaketet.
• B-körkort.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska.
• God förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på engelska.
Det är meriterande om du har:
• Chefserfarenhet från offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av en roll som beslutsfattare inom inspektion, motsvarande tillsyn eller i annan myndighetsutövning.
Som person ser vi att du kommer att trivas och lyckas i din ledarroll om du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och är resultatorienterad. Du håller dig till satta regler, rutiner och processer. Vidare delar du information och expertis för att uppnå teamresultat samt bidrar till ett gott samarbetsklimat. Du förhåller dig till andra på ett öppet och accepterande sätt och har lätt för att ta nya kontakter både inom och utanför myndigheten. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En anställning hos oss kan innebära att befattningen placeras i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med eller utan registerkontroll kan därför komma att göras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning genomförs enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vad vi erbjuder dig
Arbetsmiljöverket är en trygg och stabil arbetsgivare och en myndighet som hela tiden förändras med samhället vi verkar. Vi är stolta över att få använda vår kunskap och vårt förtroende i vårt viktiga samhällsuppdrag. Tillsammans skapar vi en inkluderande kultur, som rymmer hjärta, mod och hjärna. Hos oss blir hela du en viktig del i något större.
Anställningen är en tillsvidareanställning, på heltid och är för närvarande placerad på vårt kontor i Solna. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning på sex månader.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och en balans mellan jobb och fritid. Därför tillämpar vi förtroendearbetstid för chefer och ger möjlighet till distansarbete där verksamheten så tillåter.
Så rekryterar vi
Vi använder kompetensbaserad rekrytering, både för att kvalitetssäkra rekryteringen och för att motverka diskriminering. Vi ber dig därför att endast bifoga ett CV, och svara på några frågor istället för ett personligt brev när du registrerar din ansökan. Intervjuer sker från vecka 38.
Vi tycker att det är viktigt att även du får göra din bedömning av oss. Därför välkomnar vi alla frågor före såväl som under rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Adam Jansson för Saco, Marita Jonsson för ST samt Jenny Bengtsson för Seko. Samtliga nås via Arbetsmiljöverkets växel: 010-730 90 00.
Vill du jobba tillsammans med oss för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet?
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2025!
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
