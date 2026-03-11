Sektionschef till Arbetsmiljöavdelningen
2026-03-11
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Som sektionschef för arbetsmiljöavdelningen har du det övergripande ansvaret att leda ett team om 7 personer, med uppgift att driva och utveckla Boliden Zinkgruvans Säkerhet-, hälso, och arbetsmiljöarbete. Du kommer att ansvara för planering, styrning och uppföljning av avdelningens ansvarsområden och övergripande verka för att Zinkgruvan stärker sin säkerhetskultur, identifierar och minimerar riskmoment, samt säkerställer att kunskap, rutiner och processer implementeras i verksamheten inom säkerhet, hälsa och arbetsmiljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Ansvara för att leda och fördela arbetet på avdelningen med personalansvar för dina medarbetare
Planera, genomföra, leda och följa upp initiativ inom arbetsmiljö och säkerhet.
Säkerställa både kort- och långsiktig planering inom arbetsmiljöområdet.
Leda eller delta i utredningar vid allvarligare händelser och tillbud.
Vara kontaktperson gentemot interna och externa intressenter inom arbetsmiljö och säkerhet, inklusive myndigheter.
Utveckla arbetssätt och bygga relationer på alla nivåer i organisationen.
Implementera och säkerställa efterlevnad av nya lagar, föreskrifter och andra krav inom arbetsmiljö.
Bevaka omvärldsutvecklingen inom arbetsmiljö och säkerhet.
Utforma och underhålla handlingsplaner för nödsituationer.
Ansvara för skyddskommittéer och främja en kultur av säkerhet och inkludering.
Följa upp och säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten
Ansvara för att utbilda och utveckla chefer och medarbetare inom säkerhetskultur, arbetsmiljö och hälsa
Delta i koncernövergripande samarbeten och nätverksmöten inom säkerhet, hälsa och arbetsmiljö
Formell kompetens:
Akademisk examen inom hälsa, säkerhet, arbetsmiljö eller genom yrkeslivet förvärvade erfarenheter som bedöms likvärdiga
Minst 5-10 års erfarenhet från arbete kopplat till säkerhet och hälsa
Tidigare ledarerfarenhet från större anläggningsprojekt, tillverknings- och/eller processindustri
Meriterande med tidigare erfarenheter av systematisk arbetsmiljö, säkerhets- och hälsoarbete inom gruvindustri, eller annan processindustri
Erfarenhet av leda grupper
Erfarenhet av förändringsledning och strategiskt arbete
Engelska och svenska flytande i tal och skrift
Mycket goda kunskaper i MS Office
Personlig kompetens:
Mål och resultatorienterad
Initiativtagande och handlingskraftig
Människoorienterad och lagspelare
Processorienterad och tydlig
Uthållig och tålmodig
En stark passion för utveckling av såväl arbetssätt och processer som medarbetare och team
Goda kommunikations- och ledarskapsförmågor.
God förmåga att kommunicera
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
