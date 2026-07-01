Sektionschef teknik och system
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2026-07-01
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JLT
Vill du kombinera ledarskap, teknik och samhällsnytta? Nu söker vi en sektionschef som vill vara med och utveckla framtidens kollektivtrafik genom smarta system, digital utveckling och engagerade medarbetare.
Rollen som sektionschef teknik och system
De kommande åren står JLT inför flera stora satsningar inom trafik, infrastruktur och teknikutveckling. Nya fordon, trafikupphandlingar och utvecklade digitala tjänster ställer höga krav på våra system och vår tekniska förmåga. Vi söker nu en sektionschef som vill vara med och utveckla de system och den teknik som får kollektivtrafiken att fungera – idag och i framtiden.
Som sektionschef ansvarar du för en nybildad sektion som samlar JLT:s systemförvaltare. Du leder, utvecklar och skapar förutsättningar för ett team med hög kompetens och stort engagemang. Rollen innebär personal-, verksamhets- och budgetansvar för sektionen med ett tiotal medarbetare.
Du har det övergripande ansvaret för JLT:s system och teknik och arbetar med förvaltning, utveckling, upphandling och kvalitetssäkring av verksamhetskritiska system. Du ansvarar även för leverantörssamverkan och bidrar till att utveckla effektiva arbetssätt för systemförvaltning i nära samarbete med verksamheten, Region Jönköpings läns IT-centrum och externa partners.
Som sektionschef ingår du i JLT:s ledningsgrupp och IT-styrgrupp. Du rapporterar till trafikdirektören.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
På JLT har vi ett uppdrag som är på riktigt – att få hela länet att hänga ihop. Varje dag bidrar vi till att människor kan resa till arbete, studier, vård och fritidsaktiviteter. Vårt mål är att göra det enkelt att resa smart tillsammans och använda kollektivtrafiken som ett sätt att utveckla Jönköpings län.
Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg samt serviceresor med närtrafik, färdtjänst och sjukresor. Hos oss arbetar cirka 100 medarbetare och vårt uppdrag utförs tillsammans med de trafikföretag vi har upphandlade avtal med. Vi arbetar med omtanke, nyfikenhet och stolthet, och strävar mot att kollektivtrafiken ska stå för 20 procent av alla motoriserade resor i länet år 2040. Vi finns i moderna lokaler på Werket i centrala Jönköping.Publiceringsdatum2026-07-01Profil
Vi söker dig som är en trygg och kommunikativ ledare med erfarenhet av att leda verksamhet inom systemförvaltning, IT eller digital utveckling. Du har högskoleutbildning inom IT eller annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig.
Du har erfarenhet av chefsuppdrag och är van att leda medarbetare genom tillit, tydlighet och med god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en verksamhetsnära IT-roll, där du har ansvarat för förvaltning, drift och utveckling av verksamhetskritiska system.
I den här rollen är det en fördel med erfarenhet av upphandling av IT-system, leverantörsstyrning och avtalsuppföljning. Du har även erfarenhet av projektarbete, gärna som beställare eller deltagare i styrgrupper.
För oss är det viktigt att du är en ledare som bygger förtroende, skapar engagemang och får medarbetare att utvecklas tillsammans. Vi ser gärna att du är strukturerad, har god analytisk förmåga och kan omsätta tekniska möjligheter till verksamhetsnytta. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vårt erbjudande till dig
JLT befinner sig i en utvecklingsintensiv period där vi stärker både vår verksamhet och vår organisation för att möta framtidens behov. Hos oss får du möjlighet att kombinera ledarskap med utvecklingsarbete i en verksamhet där teknik och system är avgörande för att skapa nytta för både medarbetare och resenärer.
Du blir en del av en större förändringsresa där nya arbetssätt, ökad samverkan och långsiktig kompetensutveckling står i fokus. Samtidigt får du möjlighet att vara med och forma en ny sektion med ett viktigt uppdrag för hela verksamheten.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ulrika Rosander, trafikdirektör, ulrika.rosander@jlt.se
.
Vi har gärna kontakt med dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till samtal från försäljare av annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 16 augusti 2026. Vi planerar att genomföra ett första digitalt intervjusteg 19 och 20 augusti.
När du ansöker om tjänsten vill vi att du bifogar ditt CV. Du kommer också att få besvara frågor om din erfarenhet och kompetens och ska därför inte bifoga något personligt brev.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "L39/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 15 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9986148