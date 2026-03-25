Sektionschef Systems Engineering
Saab AB / Chefsjobb / Karlstad Visa alla chefsjobb i Karlstad
2026-03-25
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlstad
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Örebro
, Lidköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I rollen som sektionschef leder du en av våra systemsektioner från Karlstadkontoret och har ett helhetsansvar för verksamhet, leverans och medarbetare. Du kommer inledningsvis ha personalansvar över våra två orter Karlstad och Karlskoga.
Vårt uppdrag är att på ett affärsmässigt och strukturerat sätt säkerställa att våra produkters utformning och förmågor möter användarens behov. Arbetet sträcker sig från konceptanalyser och kravställning, vidare in i designfasen och avslutas med verifiering av den slutliga produkten. En naturlig del av uppdraget är att kontinuerligt utveckla vår personal, förbättra och utveckla våra processer och vår metodik.
Som sektionschef inom Ground Combat, Systems Engineering & Verification får du en nyckelroll i vår fortsatta utveckling. Du ingår i ledningsgruppen och bidrar aktivt till det strategiska arbetet för att möta både dagens och morgondagens utmaningar. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och målmedvetet för att säkerställa rätt kompetens i rätt tid.
Vi befinner oss i en tillväxtfas, vilket innebär att du leder i förändring. Du ansvarar för att utveckla och ta tillvara på befintlig kompetens samtidigt som du bygger upp och introducerar nya medarbetare. Parallellt driver du utvecklingen av styrning, arbetssätt och struktur för att möta en verksamhet i utveckling - både nu och framåt.
Här får du möjlighet att kombinera strategiskt ledarskap med starkt behov av kreativ förändringsledning.
Du är en ledare som drivs av att utveckla både människor och verksamhet. Att bygga starka team och skapa rätt förutsättningar för prestation är en självklar del av ditt ledarskap. Du är ett föredöme i organisationen och agerar med hög affärsmässighet, tydlig kommunikation och ett starkt fokus på leverans och kvalitet.
Ditt arbetssätt präglas av samarbete och du har en tydlig övertygelse om att teamet är starkare än individen. Du skapar engagemang, delaktighet och ansvarstagande, och trivs i en miljö där förändring och utveckling är en naturlig del av vardagen.
Vi ser att du har en teknisk utbildning i grunden, sannolikt som civil- eller högskoleingenjör, och erfarenhet av att arbeta praktiskt med Systems Engineering. Din tekniska bakgrund har du kompletterat med erfarenhet från ledarskap, gärna i någon form av chefsroll.
Det är också viktigt att du delar våra värderingar och synsätt och att du känner dig trygg i att leda i enlighet med vårt Leadership framework - know your business, know your people, know yourself.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40810". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9819570