Sektionschef Support
Saab Aktiebolag / Chefsjobb / Nynäshamn Visa alla chefsjobb i Nynäshamn
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Sektionschef Support
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad!'
Din roll
Som sektionschef på Saab Naval Muskö kommer du att leda din personal i genomförandet av de uppdrag vi utför på Marinens stridsfartyg. Syftet är att vi alltid skall leverera underhåll och modifieringar av fartyg som möter förväntningarna hos vår kund Försvarsmakten.
I din nya roll som sektionschef kommer du leda verksamheten inom olika verkstäder. Du har personalansvar för cirka 20 personer med varierande arbetsuppgifter i vår produktion. Du kommer också samverka med övriga sektionschefer som redan finns i verksamheten och tillsammans bildar ni ett team som leder och fördelar arbetet för våra medarbetare och underentreprenörer. Du blir också en viktig person i ledningsgruppen där du är med och fattar beslut om verksamhetens utveckling framåt. Arbetet omfattar också samverkan med övriga delar av Saab Naval som arbetar med produktion och kvalitetsfrågor.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Omsätta Saab Navals målsättning inom leverans och kvalitet till ett systematiskt arbetssätt i produktionen vid Muskövarvet.
Med hjälp av underställd personal i din sektion genomför ni de arbeten som Försvarsmakten har beställt.
Du ansvarar för rekrytering av personal till dina sektioner.
Du leder personalen i din sektion och genomför målsamtal, utvecklingssamtal och lönedialoger enligt SAAB Navals fastställda processer.
Du jobbar med att skapa en god arbetsmiljö i din sektion och samverkar med övriga sektionschefer så ni jobbar mot samma mål.
Din medverkan i ledningsgruppen är viktig och där tar du fram lösningar på problem i samverkan med bland annat platschef och produktionschef.
Stödja projektledare vid olika vägval i planering och genomförande av beställda arbeten.Publiceringsdatum2026-07-08Profil
Vi tror att du har en bakgrund från varvsindustrin, övrig industri eller sjöfartsbranschen för att lyckas i den här rollen. Du är en stark ledare med erfarenhet av att leda och utveckla personal och arbetssätt. Du är en lagspelare som är leveransfokuserad och drivs av att kunna stödja och hjälpa till.
För att passa i rollen ser vi att du:
Tidigare har varit närmaste chef över personalgrupper på mellan 8 till 20 personer.
Kan kommunicera och leda medarbetare på ett sätt som skapar förtroende och ömsesidig respekt för varandra.
Har erfarenhet från att arbeta tillsammans med HR och genomföra målsamtal, utvecklingssamtal samt lönedialog med din personal.
Är en engagerad och jordnära person som skapar förtroende och bygger relationer för långvariga samarbeten. Du är lugn, stresstålig och tar stort ansvar i dina åtaganden.
Har både praktisk och teoretisk erfarenhet av att leda medarbetare utifrån en chefsroll där du strävar efter att vara ett föredöme och behandla alla på ett bra sätt.
Talar och skriver flytande på svenska. Behärskar du även engelska är det en merit.
Har B-Körkort.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Muskö (visa karta
)
148 80 MUSKÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9997315