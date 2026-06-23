Sektionschef PMO
Saab Aktiebolag / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2026-06-23
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Sektionschef PMO med fokus på effektiv planering
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans.
Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Lockas du av att leda och utveckla arbetet med att planera nationella och internationella projekt inom försvarsindustrin? Som sektionschef på PMO får du möjligheten att leda arbetet för denna funktion för alla våra projekt.
I rollen som chef för projektplaneringen har du har stora möjligheter att påverka hur vi planerar och bedriver våra projekt, men även att utveckla din egen kompetens och karriär. Du arbetar nära sektionen för projektledning och tillsammans vidareutveckla vi och effektivisera arbetssätten inom projektledning och planering.
Projektplanering är en förutsättning för att vi som företag skall kunna hantera och leverera komplexa projekt. Planeringen ska leda till en enhetlig syn på vad som krävs för att komma i mål på alla nivåer i ett projekt.
Din sektion arbetar med milstenar och tidplaner, men även med framtagande och analys av projektstrukturer, uppföljning, kravställning, riskhantering och rapportering av projektet i nära samarbete med projektledningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Ansvara som linjechef för medarbetare inom projektplanering i affärsområdet ytfartyg
Stödja planerare i deras arbete för att effektivt planera projekt
Vidareutveckla och effektivisera arbetsflöden och planeringsmetoder
Arbeta som förändringsledare för att förbättra planeringsprocesser och metodiker
Ansvara för kompetensutveckling och rätt bemanning av medarbetare
Stödja projektplanerare för att säkerställa leveranser i tid, med rätt kvalitet och inom budget
Kommunicerar med beslutsfattare, andra ledare och intressenter
Utför administrativa chefsuppgifter
Möjliga tillkommande arbetsuppgifter
Arbeta som projekt- och kontraktsägare för vissa PMO-projekt
Bidra med att vidareutveckla våra processer kring planering, försäljning, projektledning och kontraktgenomförande
Bidra med arbetet mot framtidens kontrakt och projekt
Stödja chefen för Project Management Office (PMO)
Denna roll rapporterar till affärsområdet ytfartygs chef för Project Management Office, som lyder direkt under Head of Business Unit Surface Ship.Publiceringsdatum2026-06-23Profil
Du har erfarenhet inom projektledning och planering och är en naturlig ledare med driv och engagemang som har förmågan att driva förändring och förbättring. Du utmanas av att jobba med komplexa projekt och avancerade produkter från kontrakt till leverans. Det finns ett teknikintresse och nyfikenhet kring hur ny teknik kan förbättra processer och skapa effektivitet och du känner dig bekväm i en föränderlig miljö där utveckling är en naturlig del av vardagen. Samtidigt är det viktigt för oss att du har ett genuint intresse för människor.
Du kan bidra till dina kollegors utveckling, identifiera förbättringspotentialer och samla ett team kring gemensamma uppgifter. Du kommunicerar effektivt och tydligt och skapar en positiv och inkluderande arbetsmiljö. Du är ansvarsfull och prestigelös, med nytänkande och kreativitet för att lösa problem innovativt.
Bakgrunds- och erfarenhetskrav:
Universitet eller högskoleexamen inom t.ex. teknik, ekonomi eller företagsledning eller annan relevant utbildning
Erfarenhet av projektledning och projektplanering i en teknisk komplex miljö, förstå helheten från design, till produktion, till slutleverans
God kommunikativ förmåga
Erfarenhet av ledarskap och teambyggande
Kunna kommunicera obehindrat på engelska och svenska, både muntligt och skriftligt
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Styrmansgatan 1 (visa karta
)
371 30 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9974131