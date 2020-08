Sektionschef PlanGen tillika S3, Försvarsmaktens Ledningsstridss - Försvarsmakten - Övriga jobb i Enköping

Försvarsmakten / Övriga jobb / Enköping2020-08-22Försvarsmaktens centrum för ledningsförmåga - nu och i framtiden. Vi utbildar och tränar personal samt möjliggöra efterfrågad utveckling inom telekrigs-, ledningssystem- och ledningsområdet för Försvarsmakten och tillsammans med Totalförsvaret. LedSS är en intressant och dynamisk arbetsplats som hela tiden utvecklas inom Stabstjänst, Sambandstjänst, Telekrig, Psykologiska operationer, Stratcom, Geografisk informationstjänst och Signalskydd.Vill du vara spindeln i nätet? Är du strukturerad och gillar att arbeta med omväxlande uppgifter? Då har du goda möjligheter att trivas hos oss.Huvudsakliga arbetsuppgifterChef för sektionen för planering, genomförande och uppföljning, tillika genomförandeledare (S3) vid FM LedSS.Stabsavdelningen ansvar för att planerar, leda och samordna, ordersätter samt följer upp skolans verksamhet och uppdrag, inkl. övningsverksamhet, bl.a. FM största övningar såsom CJSE, Viking och FMÖ. Du gillar att samverkan inom staben och skolan samt med regementsstab, krigsförbanden, andra skolor och centra. Du förväntas självständigt hantera och driva uppkomna ärenden och uppgifter.2020-08-22OfficersexamenErfarenhet inom stabsarbete eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.God vana av arbete med verktygen inom MS OfficeGod administrativ förmåga.B-körkortMeriterandeErfarenhet av stabstjänst på förbandsnivåErfarenhet av chefsbefattningar med personal/verksamhetsansvarErfarenhet av att ha arbetat med liknande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet, gärna inom statlig myndighet och då särskilt Försvarsmakten.Kunskap i system FM AP, PRIO, VIDAR, LIFT, IORErfarenhet av FM ledningssystemDu förutsätts kunna samarbeta, leda och samordna arbetet med andra, samt arbeta under eget ansvar. Du är en god lagspelare och har hög social kompetens så att du kan knyta kontakter både internt som externt.Många arbetsuppgifter är omfattande och kräver snabb beredning vilket ställer krav på flexibilitet, god förmåga att arbeta självständigt under ett givet mandat samt att uppnå och kunna acceptera tillräckligt god kvalitet inom givna tidsramar.Du är ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund.Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för befattningen.Övrig information:Anställningsform: TillsvidareanställningTjänstgöringsgrad: HeltidArbetsort: EnköpingBeräknat tillträde: Efter överenskommelse.Lön: Efter överenskommelseBefattning: Officer OF3 dock lägst OR7/OF2Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:SC FM LedSS, Kristina Isaksson på telefon 070-528 83 61Fackliga representanter:OFR/O - Magnus JohanssonSACO-S - Carl-Johan PetterssonSEKO Försvar - Christian HedbergOFR/S - Clarence ArnstedtSamtliga nås via växel 0171-15 70 00Sista ansökningsdagVälkommen med din ansökan som ska innehålla CV och personligt brev senast 2020-09-13-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratenligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-13Försvarsmakten5329793