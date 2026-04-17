Sektionschef/Planeringsofficer totalförsvar
Om enheten
Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en organisationsenhet där chef och stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av chef med stab, fem utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. Chefen för Södra Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig. Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sektionschef för J 53 och tillika planeringsofficer är din huvudsakliga uppgift att leda och utveckla sektionen samt planera och samordna totalförsvarsarbetet mellan försvarsmakten och civila myndigheter inom C MR S markterritoriella ansvarsområde. I tjänsten ingår även att delta i stabens samverkan med andra civila aktörer samt deltaga i utvecklingsarbetet med vårt grannland Danmark. Övriga arbetsuppgifter är bl.a. att delta i planeringsuppgifter inom staben och biträda chefen J5 inom dennes ansvarsområden.
KRAV Publiceringsdatum2026-04-17Kvalifikationer
Officer OF 3
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
B-körkortDina personliga egenskaper
De egenskaper hos dig som söker innefattar generellt bl a ansvarskänsla och omdöme, samarbetsförmåga, tempoväxlingsförmåga, noggrannhet, utvecklings- och resultatfokus samt analysförmåga. Du ska vara stresstålig och dessutom ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Kännedom om civila myndigheters organisation och ledning
• Erfarenhet av stabstjänst och planeringsarbete på taktisk- eller förbandsnivå
• Kunskap om Försvarsmaktens beredskaps- och mobiliseringssystem
• Kunskap om Försvarsmaktens insatsverksamhet
• Förmåga att arbeta i ISUS och SWECCIS samt god förmåga att hantera Microsoft Office
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som f n inte är anställd inom Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Revingehed.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse dock senast 1/10-26.
Lön: Individuell lönesättning.
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta Patrik Syrén.
Fackliga företrädare
Kontakta: Sanna Roth Nielsen
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-04. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Job-123108".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
247 92 REVINGEHED
