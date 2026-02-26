Sektionschef Mekanikkonstruktion
2026-02-26
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget har cirka 750 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över 100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
Vill du ta nästa steg i din karriär och kombinera teknik, ledarskap och samhällsviktig innovation? Nu söker vi en Sektionschef inom mekanikkonstruktion till vårt team i Karlskoga - en viktig roll i en verksamhet där det händer mycket och där du får vara med och påverka på riktigt.
Vi är ett företag i tillväxt, med allt vad det innebär! Nya projekt, nya medarbetare och en organisation i utveckling skapar stora möjligheter - både för verksamheten och för dig som ledare. Här får du arbeta nära avancerad teknik och samtidigt bygga och utveckla ett engagerat team med bred kompetens inom mekanikkonstruktion.
Bli en del av vårt engagerade team!
Som Sektionschef Mekanikkonstruktion ansvarar du för att samordna, koordinera och fördela sektionens övergripande aktiviteter. Du leder ett team med en bred kunskapsnivå - från nyutexaminerade ingenjörer till mycket seniora specialister. Det är en dynamisk miljö där kunskapsutbyte, mentorskap och teknisk höjd är en naturlig del av vardagen.
Verksamheten befinner sig i en expansiv fas, vilket innebär att rekrytering samt att skapa rätt förutsättningar för både nya och befintliga medarbetare att utvecklas och trivas är en viktig del av uppdraget.
I rollen ingår personalansvar för sektionen, vilket omfattar långsiktig resursplanering, utvecklingssamtal, lönesättning och arbetsmiljöansvar. Samt att säkerställa rätt kompetens och goda förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sina uppdrag.
Det dagliga arbetet för dina medarbetare leds och prioriteras av projektledarna i projekten där de är utallokerade. Majoriteten av sektionen sitter i Karlskoga vilket gör att det är placeringsort för den här tjänsten. Men då det även finns medbetare på våra utvecklingskontor i Karlstad och Örebro innebär rollen också till viss del att leda på distans.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Företräda Mekanikkonstruktion i ledningsgruppen för Konstruktion.
Ha löpande dialog med Enhetschef Konstruktion, sektionschefer och tekniska projektledare i syfte att se till att projekten får relevanta resurser i rätt tid.
Säkerställa att rätt produkt- och metodkunskap finns inom sektionen - både på kort och lång sikt.
Driva förbättringsarbete och vidareutveckla arbetssätt, processer och system.
Budgetera och följa upp kapacitet samt kostnader för löner, utbildning, verktyg och övriga personalrelaterade omkostnader.
Följa upp sektionens produktions- och kostnadsutveckling samt hantera avvikelser.
Ansvara för kvaliteten i tekniskt underlag och konstruktioner som tas fram av sektionen.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och som motiveras av att utveckla både människor och verksamhet. Du har tydliga ledaregenskaper och en vilja att växa i din ledarroll.
Vi ser att du har:
Ingenjörsexamen eller motsvarande inom relevant tekniskt område, exempelvis maskinteknik.
Erfarenhet av tekniskt arbete, gärna i tillverkande industri.
Minst något eller några års erfarenhet i en ledande roll - exempelvis som projektledare, teknisk ledare eller linjechef.
Personalansvar är meriterande men inget krav.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är mycket meriterande om du har kunskap inom mekanikkonstruktion och förståelse för de tekniska delarna inom området.
Som person är du trygg, kommunikativ och tydlig i ditt ledarskap. Du är lyhörd och inkluderande, men också strukturerad och resultatorienterad. Du trivs i en miljö där förändring är en naturlig del av vardagen och ser tillväxt som en möjlighet snarare än en utmaning.
Att arbeta hos oss
BAE Systems Bofors är en del av en stor global koncern, vilket skapar goda möjligheter till arbete i en internationell miljö. Dina kollegor finns inte bara i Sverige utan också i länder som USA och Storbritannien. Tillsammans är vi BAE Systems.
På BAE Systems Bofors får du chansen att växa och utvecklas i en stimulerande arbetsmiljö där vi satsar på både din personliga och professionella utveckling. Vi ser till att du får en bra start hos oss genom en grundlig introduktion och kontinuerligt stöd från en dedikerad handledare. Vi värdesätter både ditt välmående och din utveckling, vilket innebär att du inte bara får möjlighet att växa i din roll utan även kan påverka din egen hälsa och trivsel. Vi har generösa flextider för att du ska kunna hitta en bra balans i livet och erbjuder förebyggande insatser som hälsokartläggningar och företagshälsovård. Vårt mål är att du ska må bra både på kort och lång sikt.
Som tillsvidareanställd på BAE Systems Bofors får du ta del av flera förmåner, som vårt aktieprogram, friskvårdsbidrag och föräldralön. Dessutom arrangerar vi uppskattade sociala aktiviteter och ger dig tillgång till ett modernt och välutrustat gym. Utöver det har vi ett tryggt och närvarande ledarskap där medarbetarskapet står i centrum.
Vi är stolta över vår familjära atmosfär där professionalism och gemenskap går hand i hand. Vi ser och stöttar varandra vilket skapar en arbetsplats där expertis och relationer samspelar. På BAE Systems Bofors blir du en del av ett innovativt och professionellt företag som gör skillnad på riktigt.
Information och ansökan
BAE Systems Bofors eftersträvar en jämnare könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande. Befattningen innebär arbete i säkerhetskänslig verksamhet och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt §1 kap. 3 Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall kan även krav om visst medborgarskap förekomma.
Placering: Karlskoga
Start: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Robert Gustavsson, Enhetschef Konstruktion, 0586-733 737, robert.gustavsson@baesystems.se
Lisa Beckman, HR-konsult, 0723-885 383, lisa.beckman@baesystems.sePubliceringsdatum2026-02-26Facklig kontakt
Fredrik Thuvander, Akademikerföreningen, 0586-733 362
Ulf Johansson, Unionen, 0586-733 357
Varmt välkommen med din ansökan!
