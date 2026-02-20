Sektionschef LSS-bostäder
2026-02-20
Ref: 20260340 Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu tre sektionschefer till oss på enhet 1 LSS-bostäder. I uppdraget ingår att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen utifrån verksamhetens mål och budget samt att kommunicera och förankra verksamhetsinriktning och mål till medarbetarna. Som sektionschef är du första linjens chef med ansvar för en sektion bestående av två LSS-boenden. Du ansvarar för verksamhetens kvalitet, personal, arbetsmiljö och budget samt den administration som kommer med dessa ansvarsområden. Den ledningsgrupp du ingår i strävar efter att fungera som ett handlingskraftigt team som tillsammans arbetar för Malmöbornas bästa. Du arbetar för en hälsosam arbetsplats genom delaktighet och dialog. I ditt chefsuppdrag är det också viktigt att du, i samspel med övriga chefer, skapar förutsättningar för kompetensutveckling, engagemang och arbetsglädje.
Du har stöd i ditt uppdrag från din chef, kollegor, chefsstöd och utvecklingssekreterare samt från förvaltningens stabsavdelningar. Du rapporterar till enhetschef och ingår i enhetens ledningsgrupp. I funktionsstödsförvaltningen och Malmö stad erbjuds även kommungemensam arbetsmiljöutbildning, mentorskap och ledarskapsdagar. Vi tillämpar flextidsavtal och erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet att semesterväxla.Kvalifikationer
Vi söker dig med universitets/högskoleexamen om minst 180 hp med inriktning mot beteendevetenskap, hälsa, samhälle eller annat likvärdigt. Har du chefs- eller ledarutbildning är det meriterande.
Du har tidigare chefs- eller ledarerfarenhet inom relevant område och har även erfareneht av fullt chefsuppdrag med personal-, budget och arbetsmiljöansvar. Har du dessutom erfarehet inom verksamhetsområdet LSS och/eller SOL ser vi det som meriterande.
Vi söker en sektionschef som:
• är en närvarande ledare som har förmågan att motivera, inspirera och med engagemang och förtroende ge medarbetare såväl stöd som
• är lyhörd och smidig, som lyssnar och kommunicerar och är tydlig med verksamhetens mål och kan förmedla sitt
• är bra på att samarbeta, bygga relationer och nya nätverk. Samordnar grupper och följer upp andras arbete. Du uppskattar ett nära samarbete med ledningsgruppen och vill arbeta i tvillingskap för att kunna stötta varandra bättre i ledarskapet.
För att du ska trivas och lyckas i ditt uppdrag tror vi att du har ett stort samhällsengagemang, god omvärldsbevakning, med både en helhetssyn och strategisk förmåga. Du är lugn och stabil och har en förmåga att fokusera på rätt saker i situationer som kan uppstå. Du är en person med egen motor/driv som aktivt medverkar i problemlösning utan att tappa målfokus.
Vi förutsätter att du har god datorvana och erfarenhet av administrativa system samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med fokus på medarbetarnas, verksamhetens och inte minst Malmöbornas bästa. Låter detta som något för dig? Välkommen att söka tjänsten!
Om arbetsplatsen
Avdelning LSS-bostäder ansvarar för LSS-boenden inom pk1 och pk2 enligt LSS. Vi är en ledningsgrupp där vi lika självklart arbetar tillsammans, som självständigt. Vi har olika bakgrund och varierande erfarenhet, och oavsett om du är ny som chef eller har många år bakom dig på området, så vill vi att du bidrar med din synvinkel. Vi tycker själva att vi har humor, och vi diskuterar gärna från olika infallsvinklar. Vi delar våra utmaningar och firar varandras framgångar likväl som vi stöttar varandras motgångar. Vi vill att du ska trivas med oss, och vara med i enhetens och avdelningens utveckling.
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 3
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
I denna rekrytering har vi valt att utesluta det personliga brevet i ansökningsförfarandet för att än mer säkerställa en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Vi ber dig därför att endast bifoga CV i din ansökan.
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
