Sektionschef käkkirurgi
2026-01-29
Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Som sektionschef för käkkirurgi leder du en verksamhet med högspecialiserad vård, forskning och utbildning i fokus - där besluten du fattar gör verklig skillnad för både patienter och medarbetare.
Vår verksamhet
Inom verksamhetsområde plastikkirurgi och käkkirurgi bedrivs en stor del av sjukhusets högspecialiserade riks- och regionvård samt fyra av regionens uppdrag inom nationell högspecialiserad vård, allt i nära samarbete mellan olika specialiteter. Vi är en verksamhet med ca 200 medarbetare och vår verksamhet är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och SS-EN 15224. Verksamheten är indelad i fem ämnesområden: brännskador, kraniofacial kirurgi, rekonstruktiv kirurgi, allmän plastikkirurgi och käkkirurgi. Tillsammans arbetar vi varje dag för att skapa det största värdet för våra patienter. Kom till oss och bli en av hörnstenarna i detta arbete!
Sektion käkkirurgi
Käkkirurgiska sektionen består av både mottagnings- och operationsverksamhet där vi behandlar patienter med flera olika diagnoser på våra fyra enheter (käkkirurgi, käkortopedi, orofacialmedicin och käk-ansiktsröntgen). Med stor kunskap, erfarenhet och medmänsklighet tar vi hand om patienter som förlorat tänder, drabbats av sjukdom, defekter vid canceroperation eller olycksfall med käk- ansiktsfrakturer, eller som har medfödda missbildningar i ansiktsskelettet som t.ex. läpp-, käk- och gomspalt samt sjukdomar i munnens slemhinnor etc. Välkommen att läsa mer om vår verksamhet på vår hemsida Käkkirurgi | Akademiska (https://www.akademiska.se/for-vardgivare/sektioner/kakkirurgi/)
Ditt uppdrag
Uppdraget som sektionschef innebär ett övergripande personalansvar för cirka 40 medarbetare tandsköterskor, undersköterskor, tandtekniker och läkare. Vid din sida har du en biträdande sektionschef. Förändringens vindar blåser där verksamhetsområdet jobbar för att ytterligare stärka vårdkvaliteten och du kommer att var en viktig ledare i detta arbete. God patientsäkerhet och arbetsmiljö är kärnfrågor för oss på verksamhetsområdet och det är ett arbete som utförs kontinuerligt och systematiskt, här har du som sektionschef en viktig roll. Du deltar och jobbar aktivt med ekonomi och budget. I rollen ingår att leda och driva utvecklings- och förbättringsarbete, hantera bemanning och rekrytering samt skapa förutsättningar för att sektionen fortsätter att utvecklas i takt med framtidens vård. Du är en del av verksamhetsområdets ledningsgrupp och bidrar där till strategiska beslut som påverkar hela verksamhetsområdet. Kort sagt: du får både operativ vardag, strategiskt arbete och möjligheten att faktiskt se resultatet av ditt ledarskap.Publiceringsdatum2026-01-29Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker att ledarskap är mer än möten och organisationsscheman - och som ser glädjen i att få både verksamhet och människor att växa. Du har akademisk utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet och erfarenhet av praktisk tjänstgöring, vilket gör att du förstår vårdens verklighet även när den är komplex, snabb och ibland oförutsägbar. Rollen som sektionschef är en central roll i verksamhetens utveckling. Du kommer att jobba i nära samverkan med andra specialiteter och akademin och tillsamman utvecklar vi den högspecialiserade vården och vi ser därför att du har god erfarenhet, några år som chef inom hälso- och sjukvårdssektorn, gärna i en tvärprofessionell miljö.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tjänst som sektionschef med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning 6 månader kan komma att bli aktuellt. Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske under ansökningstiden. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Verksamhetschef Andres Rodriguez Lorenzo: andres.rodriguez.lorenzo@akademiska.se
Tf sektionschef Malin Lööf, 018-617 53 79
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
I de fall den sökande är specialistutbildad läkare behöver en sakkunnigprövning genomföras inför tillsättning, enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§. Bifoga därför samtliga handlingar som styrker kompetenskraven; dvs CV och personligt brev, ditt specialistbevis och om disputation anges som merit även bevis om disputation.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
